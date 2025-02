Dein Wissen über Finanzen reicht nicht weiter als der Klick auf die Banking-App? Dann bist du hier richtig! Aktien, ETF und Co. – wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Geld und Finanzen sind so Sachen für sich und kommen in die Kategorie: Dinge, die man in der Schule halt einfach nicht lernt. Und bei jeder Kleinigkeit Mama oder den besten Freund anzurufen ist auch nicht DIE Lösung für alles.

Geld anlegen, Steuer, Schulden, ... Laut Niels von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg ist der Struggle beim Thema Finanzen vor allem, sich nicht von Verkäufern oder Maklern einlullen zulassen. Die wollen nämlich vor allem Geld damit verdienen, wenn sie dir eine Altersvorsorge oder ein Konto verticken. Für junge Leute gilt: Tagesgeldkonto reicht, ETF-Sparplan reicht und mehr muss es überhaupt nicht sein zum Vermögensaufbau.

Was tun als junger Mensch? Dauer 0:11 min Was tun als junger Mensch?

Was hat Kuchen mit Aktien zu tun? Naja: Wenn du dir ein Stück Kuchen kaufst und der besonders gut schmeckt, wollen mehr Leute auch was vom Kuchen haben. Dein eigenes Stück ist dann viel mehr wert. Wenn der Kuchen aber nicht schmeckt, ist dein Stückchen gar nicht mehr so viel wert. Aber jetzt mal Realtalk, bevor der Magen anfängt zu knurren: So funktionieren im Prinzip auch Aktien. Nur dass man keinen Kuchen kauft, sondern winzige Teile von einer Firma.

Bevor du Aktien kaufst... ...solltest du dich ausgiebig über die Firma informieren. Du solltest herausfinden, ob das Unternehmen in Zukunft Ziele verfolgt, die es wertvoller und erfolgreicher machen, oder ob es gleich bleibt. Du solltest dir bewusst sein, dass Aktien sehr riskant sind, weil du von EINEM Unternehmen abhängig bist.

Ein ETF (Exchange Traded Funds) ist praktisch ein Set mit verschiedenen Aktien. Anstatt, dass du einen Teil einer Firma kaufst, investierst du in ganz viele Unternehmen gleichzeitig. Das Risiko ist hier kleiner, weil es unwahrscheinlicher ist, dass alle Firmen in diesem Set gleichzeitig Probleme haben.

Aber: Wenn am Ende des Monats nicht so viel über ist… ab wie viel lohnt sich das überhaupt? Also in der Regel reichen laut Larry vom funk-Kanal "Your Money" fünf Euro pro Monat vollkommen aus, um in ein ETF-Sparplan zu investieren. Es gibt viele Banken und verschiedene Apps, die solche Sparpläne konkret anbieten.

Wie viel sollte ich investieren? Dauer 0:15 min Wie viel sollte ich investieren?

Und wenn Aktien nichts für dich sind, dann passt vielleicht ein Tages- oder Festgeldkonto. Hier ist aber der Nachteil, dass der Zins oft niedrig ist und dein Geld praktisch nicht wächst wie bei anderen Investitionen.

Welche Bank macht eigentlich was? Das haben wir zusammen mit Martin vom Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband geklärt:

Bankunterschiede: Sparkassen und Volksbank Dauer 0:22 min Bankunterschiede: Sparkassen und Volksbank

Also wenn man ein bisschen mehr Beratung braucht, dann ist man dort maybe besser aufgehoben. Wenn man sich besser auskennt, dann könnte aber auch zum Beispiel eine Privatbank was für einen sein:

Bankunterschiede: Neobroker und Privatbanken Dauer 0:22 min Bankunterschiede: Neobroker und Privatbanken

Wir halten fest: Der Hauptunterschied ist meistens beim Service und der Beratung. Dein Geld deponieren kannst du überall recht sicher – zumindest bis 100.000 €. Da gibt's bei deutschen Banken nämlich die sogenannte Einlagensicherung vom Staat. Die schützt unser Geld für den Fall, dass eine Bank pleite geht.

Bitcoins oder Crypto-Coins generell klingen erst mal sehr dubios. Das bestätigt auch Niels von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Runtergebrochen ist das alles nur Code, der auf dem Rechner existiert. Mit einem Bitcoin-Coin kannst du nichts anstellen – außer ihn weiter zu verkaufen. Ob es Bitcoin auch in zehn oder zwanzig Jahren noch gibt, ist schwer zu sagen. Der Wert von Bitcoin existiert nur in unserem Kopf, weil viele von uns der Auffassung sind, dass Bitcoin einen Wert hat.

Wie stehts um Bitcoin in 10 Jahren? Dauer 0:20 min Wie stehts um Bitcoin in 10 Jahren?

Noch mehr zum Thema Geld gibt es in unserem Podcast "Finnel & das Geld"