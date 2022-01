Astronaut Matthias Maurer ist gerade 400 km über uns im All, auf der Internationalen Raumstation ISS. Für die bisher außergewöhnlichste Folge von Deutschland3000 hat er Eva Schulz von dort aus angerufen.

Dass Leute bei Interviews in Zeiten von Corona auch mal an unterschiedlichen Orten sitzen und das Gespräch per Video oder Telefon stafffindet, kennen wir ja inzwischen. Aber dass die Beteiligten nicht mal auf dem gleichen Planeten sind?! Das ist dann doch…ungewöhnlich.

Deutschland3000 – ‘ne gute Stunde mit Eva Schulz und Matthias Maurer

Für die aktuelle Podcast-Folge hat Eva Schulz zweimal mit dem deutschen Astronauten Matthias Maurer gesprochen: Einmal im Oktober, als er noch in Houston war und dann nochmal zwei Monate später, nachdem er auf der Internationalen Raumstation ISS angekommen ist.

Es geht in der Folge unter anderem um die krasse Ausbildung von Matthias, um den Alltag im All oder auch um Weltraum-Tourismus.

Es geht aber auch um Extremsituationen, einen heiklen Moment kurz nach seiner Ankunft auf der ISS, die Frage, was er denn über außerirdisches Leben denkt, wie das ist, aus dem Fenster auf die Erde zu schauen….und noch um so viel mehr, dass das ausnahmsweise gar nicht ganz in eine Stunde reingepasst hat. Dafür ist das Gespräch aber auch umso spannender.

Wir müssen aufpassen auf unseren Planeten (...) dieser Gedanke schießt ja wie ein Blitz sofort durch den Kopf, nachdem man da runtergeschaut hat. Zwei Sekunden später hast du es irgendwie verstanden, dass wir viel besser mit unserem Planeten umgehen müssen.

"Deutschland3000 – ‘ne gute Stunde mit Eva Schulz" läuft jeden zweiten Mittwoch ab 22 Uhr bei DASDING im Radio. Und natürlich immer auch zum Nachhören in der ARD Audiothek, bei Spotify und Apple Podcasts!

Hier kannst du die ganze Folge anhören

Hier gibt’s noch mehr Infos zum Podcast