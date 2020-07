Instagram und Co. sind gerade voll von Influencer-Werbung für DrSmile – ein Unternehmen, das tolle Zähne mit wenig Aufwand verspricht. Das funk-Format "offen un‘ ehrlich" hat Fragen.

Auf den Influencer-Accounts sieht das Angebot vielversprechend aus: Kurz in eine coole Zahnarztpraxis fahren, ganz modern einen Scan von den Zähnen machen und kurze Zeit später bekommt man durchsichtige Zahnspangen-Schienen zugeschickt, die tolle und gerade Zähne machen sollen.

Die Influencer sind begeistert. Das funk-Format "offen un‘ ehrlich" war sich nicht so sicher und hat die Angebote mal gecheckt.

Die ausfürliche Erklärung, was das Team herausgefunden hat (und was nicht), erfährst du hier im Video. 👇

Einen kurzen Überblick gibt es hier 👇

DrSmile: "offen un‘ ehrlich" hat Zahnspangen unter die Lupe genommen

Das funk-Format hat sich zuerst mit dem Hype um die durchsichtigen Zahnspangen auseinandergesetzt, die gerade so viel beworben werden. Dabei ist das Team auf stylishe Zahnarztpraxen und coole Influencer-Bilder gestoßen.

Laut dem Video würden mit einer Smart-Technology Bilder vom Gebiss erstellt.

Wie genau die Behandlung in der Praxis abläuft und was genau hinter dieser Technologie steckt, habe das Unternehmen aber auf Anfrage nicht beantwortet. Die Frage sei also erst mal offen geblieben.

DrSmile: Mysteriöse Ultraschall-Zahnbürste?

Außerdem ist das Team von "offen un‘ ehrlich" auf der Seite von DrSmile auf Zahnpflegeprodukte wie eine angebliche Ultraschallzahnbürste aufmerksam geworden.

Im Laufe des Videos wird erklärt, dass diese Bezeichnung nicht ganz zutreffe. Auch hier hätte es auf die Anfrage aber keine Antwort gegeben, auf der Seite sei die Bezeichnung allerdings kurz darauf in Schallzahnbürste geändert worden.

Aktuell ist auf der Webseite folgender Text zu finden: „Wir haben in der Vergangenheit diese Schallzahnbürste fälschlicherweise als Ultraschall-Zahnbürste ausgewiesen. Der Unterschied ist, dass eine Ultraschall-Zahnbürste ca. 1,6 Millionen Schwingungen pro Sekunde hat, aber eine Schallzahnbürste nur ca. 30.000-40.000 Schwingungen pro Minute. Hiermit möchten wir uns für diesen Fehler offiziell entschuldigen.“ (Quelle: DrSmile) Wer mit seiner Zahnbürste nicht 100% zufrieden sei, erhalte den vollen Kaufpreis zurück.

War das vielleicht eine indirekte Reaktion auf die Recherche?

Ob es am Ende doch noch Antworten von DrSmile gab und wie gut die durchsichtigen Zahnspangen für Zuhause bei Experten ankommen, erfährst du im Video!