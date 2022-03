Schnee im April? Könnte laut Wetterbericht echt passieren. Kann dir aber egal sein, denn du wirst ja sowieso mit Serien-Bingewatching beschäftigt sein. Hier sind unsere April-Serienhighlights auf Netflix, Disney Plus und Amazon Prime.

Serienstarts im April auf Netflix

„Élite“ - Staffel 5 ab 8. April

Die spanische Serie rund um die überwiegend reichen Schüler*innen der Privatschule „Las Encinas“ geht weiter.

Auf Netflix kommt jetzt im April Staffel fünf. Staffel sechs wurde aber auch schon bestätigt. Allzu viel verraten die Trailer und Teaser bisher noch nicht, einen kleinen Einblick gibt es aber schon:

Ob es also auch diesmal wieder um Beziehungen, Macht, Sex, Intrigen und vor allem die spanische Nachwuchs-Elite gehen wird? Sehr wahrscheinlich.

„Anatomie eines Skandals“ - ab 15. April

Klingt vielversprechend: Hinter der neuen Serie „Anatomie eines Skandals“ stecken die mit dem Emmy ausgezeichneten Macher von „The Undoing“ und „Big Little Lies“, die Story basiert auf einem Bestseller und die Besetzung ist prominent (u.a. Sienna Miller und Rupert Friend).

In dem Psychothriller geht es um einen britischen Minister, dessen idyllisches Familienleben ziemlich auf den Kopf gestellt wird, um Privilegien und um die Frage nach der Wahrheit.

„Better Call Saul“ - Staffel 6 Teil 1 ab 19. April

Die sechste Staffe des „Breaking Bad“-Ablegers ist auch die letzte, Teil eins kann ab 19. April auf Netflix gestreamt werden.

„Selling Sunset“ - Staffel 5 ab 22. April

Gar nicht düster - dafür aber umso luxuriöser - wird es wohl bei der fünften Staffel "Selling Sunset". Die kann ab 22. April gestreamt werden.

Das Setting rund um „The Oppenheim Group“ in Los Angeles kennen wir inzwischen.

Auch in der fünften Staffel dürfen wir uns wohl wieder in unbezahlbaren Promi-Luxushäusern umschauen und entspannt feststellen, dass wir ein paar der Probleme, die da so thematisiert werden, in unserem Leben eher nicht haben werden. Zum Beispiel, dass eine wahnsinnig teure Geburtstagsparty für den eigenen Hund nicht ganz so läuft, wie geplant oder dass einem jemand das Millionen-Dollar-Haus mit Infinity-Pool vor der Nase wegschnappt.

Für Hardcore-Fans besonders interessant: Angeblich wird in den neuen Folgen auch die Beziehung von Chrishell und Chef Jason thematisiert…

„Ozark“ - Staffel 4 Teil 2 ab 29. April

Du hast Teil eins der vierten und letzten Staffel "Ozark" im Januar durchgesuchten und wartest jetzt auf Teil zwei?

Dann haben wir good news: Ab 29. April geht das Bingen weiter.

Was in Teil eins passiert ist und der Trailer zu Staffel vier bisher verraten hat, kannst du hier nochmal checken:

Neue Serien im April auf Disney Plus

„Single Drunk Female“ - ab 6. April

„Und, was führt dich zu uns?“

„Trinken in der Öffentlichkeit, Zerstörung persönlichen Eigentums, hab meinen Chef fast erblinden lassen. Bin der Wahnsinn.“

Jap, bei der 20-jährigen Alkoholikerin Samantha läuft’s gerade so mittel. Um wieder nüchtern zu werden und nicht ins Gefängnis zu müssen, zieht sie in der Comedy-Serie „Single Drunk Femal“ zurück zu ihrer Mutter in eine Vorstadt von Boston, wo sie mit ziemlich viel Vergangenheit konfrontiert wird. Auch wieder auf die mittelmäßig gute Art…

Ob Samantha es trotzdem schafft, zu einem „besseren Ich“ zu werden? Seht ihr dann ab 6.04. auf Disney Plus. Comedymäßig dürft ihr übrigens einiges erwarten, ist nämlich von den Macherinnen von „Girls“.

„Man in the Arena: Tom Brady“ ab 6. April

Mehr Bock auf epische Sport-Bilder? Dann ist im April auch was für dich dabei: die Doku-Serie „Man in the Arena“. Es geht um American Football-Star Tom Brady und pro Episode um einen Superbowl.

„The Kardashians“ ab 14. April

Nach 20 Staffeln „Keeping Up with the Kardashians“ war mit der Reality-Show Schluss. Aaaaber: Die Tränen der Kardashian-Fans waren noch gar nicht richtig getrocknet, da wurde schon eine neue Serie rund um die Kardashian/Jenner-Family angekündigt. Der Titel jetzt etwas kürzer: „The Kardashians“.

Ab 14.04. gibt’s wieder (etwas zu tiefe?) Einblicke in den Alltag von Kim, Kylie, Kendall und Co.

„The Dropout“ ab 20. April

Von der Story rund um Biotechnologie-Gründerin Elizabeth Holmes hast du vielleicht Anfang des Jahres (oder auch davor) schon gehört: Sie war mal eine Art Silicon Valley-Star und wollte mit ihrer Firma Bluttests revolutionieren.

Anfang des Jahres musste sie sich unter anderem wegen Betrugs und Falschbehauptung vor Gericht verantworten, weil sie Investoren getäuscht haben soll. Jetzt droht ihr eine Haftstrafe.

„The Dropout“ ist inspiriert von dieser wahren Geschichte. Die Hauptrolle - also Elizabeth Holmes - spielt Amanda Seyfried.

Neue Staffel auf Amazon Prime

„LOL: Last One Laughing“ - Staffel 3 ab 14. April

Klaas Heufer-Umlauf, Teddy Teclebrhan, Tommi Schmitt, Larissa Rieß, Carolin Kebekus, Torsten Sträter… die Liste an Comedy- und Entertainment-Promis, die schon bei „LOL“ dabei waren, ist inzwischen ziemlich lang.

Bei Staffel drei sind unter anderem Hazel Brugger und Palina Rojinski dabei. Die Regeln bleiben die gleichen wie in Staffel eins und zwei: Wer lacht, verliert. Wer es am längsten schafft, nicht zu lachen, gewinnt Geld für den guten Zweck.