Gestern wurden in Los Angeles wieder die Emmys vergeben. Die großen Gewinner der Emmys 2021: Ted Lasso, The Crown und Das Damengambit. Aber lohnen sich die Serien wirklich? Unsere Meinung zu den Serien und welche Serien unsere Sieger der Herzen, gibt's hier.

Die Emmys gelten als der wichtigste Preis für Serien und Fernsehen. Und ähnlich wie bei den Oscars, wird man als Seriensuchti direkt hellhörig, wenn dort eine Serie viele Preise abstaubt. Aber lohnen sich die Gewinner-Serien wirklich? Und was ist mit den Serien, die "verloren" haben? Die DASDING Redaktion hat sich die Nominierten und Gewinner mal angeschaut und schätzt die Serien für dich ein - und klärt die Frage: lohnt sich oder lohnt sich nicht!?

1️⃣ Ted Lasso gewinnt 4 Mal bei den Emmys 2021

Antje aus der Online-Redaktion sagt:

„Ted Lasso“ ist irgendwie immer noch ein Geheimtipp – das sollte sich aber ganz schnell ändern! Diese Serie schafft es, dass du in der einen Sekunde laut lachen musst und dann aber plötzlich Pipi in den Augen hast, weil der nächste Moment so emotional ist. Einfach die beste Comedyserie des Jahres (absolut berechtigter Emmy an der Stelle <3)

Auch, wenn dir Scrubs gefällt, dann zieh dir unbedingt „Ted Lasso“ rein - die wird nämlich unter anderem vom Scrubs-Macher Bill Lawrence produziert (zusammen mit Jason Sudekis, der auch selbst die Hauptrolle „Ted“ spielt). Auch für Jason und drei weitere Nebendarsteller:innen gab es einen Emmy.

Aber worum geht es eigentlich in „Ted Lasso“? Es geht um einen amerikanischen College Football-Coach (der heißt eben „Ted Lasso“), der nach London kommt, um dort eine Profi-Fußballmannschaft zu trainieren – ohne jegliche Ahnung von Fußball. Hinter seiner Anstellung steckt die Vereinschefin, die damit einem miesen Plan nachgeht. Nach und nach zeigt sich aber, dass man auch als vermeintlicher „Vollidiot ohne Ahnung von Fußball“ mit viel Herz viel bewegen kann.

Gibt's auf Apple TV+.

2️⃣ The Crown räumt bei den Emmys 2021 ab

Morningshow-Moderatorin Nette feiert sie:

Normalerweise schlaf ich bei Themen rund um Royals direkt ein aber „The Crown“ hat mich echt gepackt. Wer The Crown noch nicht geschaut hat, hat wirklich was verpasst. Das ist auf jeden Fall die Kategorie Serie, bei der ich immer wieder Pause geklickt hab, um sämtliche Wikipedia-Artikel zu den wahren Begebenheiten durchzuschmökern. Das tolle hierbei ist auch, dass alle Schauspieler und Schauspielerinnen extreme Ähnlichkeit mit den echten Menschen haben. Mit vier Staffeln gibt es viel zu gucken. Zusammengerechnet bräuchten wir einen Tag, 10 Stunden und 40 Minuten um alles am Stück zu gucken. Lohnt sich!

Gibt's auf Netflix.

3️⃣Das Damengambit gewinnt Emmy als beste Mini-Serie

News-Redakteur Sascha findet:

Mega geile Serie, hat völlig zurecht gewonnen. Ist schon krass, dass eine Serie übers Schachspielen so erfolgreich sein kann. Liegt aber wahrscheinlich daran, dass das Spiel an sich eben nicht im Mittelpunkt steht. Man checkt also alles, auch wenn man keinen Peil vom Schachspielen hat. Am Ende hat man halt umso mehr Lust, das Spiel zu lernen.

Auch Moderator Marci findet's verdient:

Danke, dass Das Damengambit gewonnen hat! Die Serie hat mich letztes Jahr so hart begeistert, dass ich sogar wieder angefangen hab mit meinen WG-Mitbewohnern halbe Schachturniere zu veranstalten. Klingt super spießig, aber genau darum geht es in Damengambit: Die junge Beth wird im Waisenhaus groß, bekommt vom Hausmeister im Keller Schach beigebracht und wird über Nacht zum absoluten Schachgenie. Die Serie schafft es ultra spannend zu sein, ich konnte toll mit Beth mitfiebern und das funktioniert auch, wenn du selbst noch nie eine Schachfigur bewegt hast. Spätestens nach der Serie willst du's ausprobieren.

Gibt's auf Netflix.

❤️‍🔥 Unsere Emmy-Sieger der Herzen

Klar, nicht jede Serie kann gewinnen, aber wir finden: auch die "Verlierer" sollten gewürdigt werden. Und da lohnen sich richtig viele Serien zum Bingewatchen. Von uns also für alle Serien eine klare Schau-Empfehlung:

The Mandalorian

Sascha sagt:

"Schade, dass die Serie schon wieder keinen Emmy in den Hauptkategorien bekommen hat. Eigentlich hätten die Macher schon letztes Jahr für die beste Dramaserie ausgezeichnet werden müssen. Klar, für mich als Star-Wars-Fan macht die Serie sowieso ultra viel Spaß. Aber es sind nicht nur die Effekte, die einfach perfekt sind: Jede Episode erzählt ja fast immer eine eigene, kleine Geschichte. Und die Dramaturgie dahinter ist jedes Mal sensationell."

Gibt's auf Disney+.

The Handmaids Tale

Online-Redakteur Yannick liebt die ersten 3 Staffeln:

"Auch wenn die 4. Staffel bisher "nur" bei MagentaTV zu sehen ist: Diese Serie sollte JEDER mal gesehen haben. Die dystopische Welt, in der die meisten Frauen unfruchtbar geworden sind und daher einige Frauen als "Gebärmaschine" gehalten werden, ist ultra düster, zynisch und wenig optimistisch. Und das macht sie so gut. Es tut weh, bestimmte Szenen anzuschauen, man erkennt Parallelen zur heutigen Zeit und sitzt nach jeder Folge völlig fertig auf dem Sofa - und startet direkt die nächste..."

Die ersten drei Staffeln gibt's auf Amazon Prime. Oder auf MagentaTV.

Flight Attendant

Moderatorin Marie sagt:

Du weißt, du hast 'ne gute Serie gesehen, wenn du sie im Anschluss JEDEM empfiehlst! So wie ich “The Flight Attendant”. ABER ES LOHNT SICH WIRKLICH!!! 😀 Grob geht’s um die Flugbegleiterin Cassie (Kaley Cuoco – ja, Penny aus “The Big Bang Theory”), die im Hotelbett neben einer Leiche aufwacht. Genauer gesagt neben ihrem One Night Stand. Das Dumme: Sie kann sich an nichts erinnern. Weil alkoholbedingter Blackout.

Acht Folgen lang denkt man ständig, man wüsste jetzt, WAS passiert ist und wer es war. Aber liegt immer daneben. Wetten?! Wenn du Trust Issues hast...hast du sie danach noch mehr! 😀 Such dir ein freies Wochenende, gute sechs Stunden dauert das Ganze. Du wirst es durchsuchten wollen. Und die beste News am Schluss: Grade wird unter anderem in Berlin die zweite Staffel gedreht!

Gibt's auf Amazon Prime.

