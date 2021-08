Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt gegen den Landrat des Kreises Ahrweiler wegen der Flutkatastrophe vor rund drei Wochen. Es geht unter anderem um fahrlässige Tötung!

Es besteht der Anfangsverdacht der fahrlässigen Tötung und fahrlässigen Körperverletzung. Ermittelt wird laut einer Mitteilung gegen den Landrat des Kreises Ahrweiler Jürgen Pföhler und ein Mitglied des Krisenstabs. Der Grund: In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli soll nicht richtig vor dem kommenden Hochwasser gewarnt worden sein.

Nicht vor Hochwasser gewarnt?

Die Menschen vor Ort sollen nicht ausreichend oder zu spät informiert und in Sicherheit gebracht worden sein. Der Landrat könnte aber genau dafür zuständig gewesen sein. Das heißt, für die Einsatzleitung und die Entscheidungen, die man in so einem Fall treffen muss. Das Mitglied des Krisenstabs, gegen das ermittelt wird, hatte die Einsatzleitung offenbar zumindest zeitweise übernommen. Bei dem Hochwasser kamen in Rheinland Pfalz 141 Menschen ums Leben. Es gab über 700 Verletzte.