Was so auf der Welt abgeht, checkst du vielleicht auf Instagram, in Nachrichten-Apps oder Mediatheken. Facebook will sein Angebot in Deutschland jetzt erweitern und journalistische Inhalte ein einem eigenen Reiter zur Verfügung stellen. Mit "Facebook News" soll es einen Raum für verlässliche Informationen geben. Wie das aussehen soll, checkst du hier.