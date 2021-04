Unsere geliebten Festivals leben von einer jubelnden Fanmenge, geilen Acts und wilden Campingplätzen. Wegen der Corona-Pandemie ist es unsicher, ob und wie das in diesem Sommer geht. Deshalb haben bereits einige Veranstalter ihre Festivals für 2021 abgesagt und verschoben. Welches Festival auf wann verschoben wurde und was mit deinen Tickets passiert, checkst du hier.

Klick in der Übersicht auf das jeweilige Festival und du kommst direkt zu mehr Infos:

Eine krasse Überraschung ist es wohl für keinen, jetzt wurde es aber auch offiziell bestätigt: Die Nature One 2021 ist abgesagt und wurde auf das nächste Jahr verschoben. Die Veranstalter gehen davon aus, dass Großveranstaltungen wie die Nature One im nächsten Jahr wieder möglich sein werden. Die gekauften Tickets bleiben auch für 2022 gültig, so die Veranstalter. Das sind die neuen Eckdaten des Elektro-Festivals:

Datum: Freitag, 05. August 2022 bis 07. August 2022 Ort: Raketenbasis Pydna / Kastellaun

Datum: Freitag, 17. Juni 2022 - Sonntag, 19. Juni 2022 Beginn: 12:00 Uhr Ort: Neuhausen ob Eck

Was passiert mit meinem Ticket für das Southside Festival?

Dein bereits gekauftes Ticket für das Southside behält seine Gültigkeit für 2022. Es soll aber auch die Möglichkeit geben, das Ticket zurückzugeben.

Hier kommst du zum FAQ für das Southside Festival

Was passiert mit meinem Ticket für Rock am Ring oder Rock im Park?

Auch in diesem Jahr ermöglicht der Veranstalter eine Übertragung des Tickets für Rock am Ring und Rock im Park auf das nächste Jahr. Nach eigenen Angaben soll es eine Online-Plattform geben, auf der die Tickets von 2021 in Tickets für 2022 getauscht werden können. Später sollen die Tickets aber auch zurückgegeben werden können. Weitere Infos soll es immer aktuell auf ihrer Webseite geben.

Auch DAS FEST kann 2021 nicht wie geplant stattfinden und soll um ein Jahr verschoben werden, um dann vom 22. bis 24. Juli 2022 die Günther-Klotz-Anlage in Karlsruhe auseinanderzunehmen. Mehr Infos dazu und auch zur Ticketüber- und rücknahme sollen nach Ostern bekanntgegeben werden, so die Veranstalter auf Instagram.

Ticket-Rückgabe-Aktion für Das Fest in Karlsruhe

Die Tickets für DAS FEST 2020/21 werden im nächsten Jahr nicht mehr gültig sein. Deshalb solltet ihr eure Tickets auf jeden Fall zurückgeben. Ihr bekommt dann entweder euer Geld zurück oder ihr entscheidet euch, das Ticket zu schenken: "Indem ihr eure Tickets schenkt, setzt ihr ein Zeichen der Solidarität, supportet uns und die Musik von morgen", schreiben die Veranstalter auf ihrer Webseite.

Hier DAS FEST-Ticket zurückgeben oder schenken

Bis zuletzt hatten die Veranstalter darauf gehofft, dass es diesen Sommer irgendwie möglich sein würde, das Festival stattfinden zu lassen. Aber auch 2021 hat die Pandemie andere Pläne... Ein "Kessel Festival light" oder mit Abstand könne man sich nicht vorstellen, sagt Geschäftsführer Christian Doll:

Unser Festival lebt von Nähe, Atmosphäre, Zusammensein, Mitmachen und gemeinsam Musik erleben. Christian Doll, Geschäftsführer Kessel Festival

Sea You Festival am Tunisee verschoben

Das Sea You am Tunisee bei Freiburg wurde auf das nächste Jahr verschoben. Es soll vom 15. bis 17. Juli 2022 stattfinden. Ende August/Anfang September dieses Jahres wollen die Veranstalter eine Alternative bieten - in Form kleinerer Events unter Corona-Bedigungen und entsprechenden Hygiene-Konzepten. Gekaufte Tickets von 2020/21 sollen für das nächste Jahr gültig sein, umtauschen könnt ihr sie spätestens ab dem 16. Juni 2021. Außerdem soll es 2022 drei anstatt zwei Festivaltage geben. Mehr Infos dazu bekommt ihr auf der Sea You-Webseite.

Diese Festivals wurden für 2021 noch nicht abgesagt

Auch das Fortland Festival wurde für 2021 noch nicht abgesagt (Stand 25.03.21). Laut Veranstaltern soll es wie geplant vom 17. bis 19. Juni in Schwäbisch Hall stattfinden. Alle Entwicklungen und Updates bekommt ihr hier immer aktuell.

Auch mehrere andere Festivals wie Nature One, Melt, Fusion, Wilde Möhre oder Feel wurden bisher von den Veranstaltern noch nicht abgesagt oder verschoben. Denn natürlich besteht noch die Hoffnung, dass es unter bestimmten Bedingungen, durch Hygienekonzepte, Teststrategien, Impfungen und sonstigen Corona-Schutzmaßnahmen und immer in Anbetracht der aktuellen pandemischen Gesamtsituation doch irgendwie möglich sein wird, im Sommer Festivals zu feiern.