FIFA und der Glücksspiel-Vorwurf - Wie viel Kohle macht der Hersteller mit In-Game-Käufen?

Millionenfach wird das Fußball-Videospiel jährlich gekauft und online gezockt. So wird wahrscheinlich auch das neue FIFA 22 dem Hersteller EA viel Geld bringen - auch durch In-Game-Käufe, die laut Expert*innen Glücksspiel-Charakter haben sollen.

Krass Viele zocken bei FIFA den Modus "Ultimate Team" - es ist der meistgespielte Modus, in dem du dir online ein eigenes Team zusammenstellst. Damit das richtig bockt, musst du entweder ziemlich viel zocken, um virtuelles Geld zu sammeln, von dem du dir sogenannte FIFA Packs bzw. Lootboxen kaufen kannst, die dann vielleicht besondere Spieler enthalten - oder echtes Geld in deine Mannschaft stecken, also "In-Game-Käufe" tätigen.

Das Team vom SWR-Marktcheck hat sich das mal genauer angeschaut und in ihrem neuen Film Marco getroffen, der im letzten Jahr 350 bis 400€ für die Packs ausgegeben hat.

Auch mit der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg haben sie gequatscht: Durch das Einkaufen von Funktionalitäten hätte man einen Wettbewerbsvorteil im Spiel gegenüber anderen Spieler*innen und dadurch entstehe ein Zugzwang, sagt Oliver Buttler von der Verbraucherzentrale BW gegenüber Marktcheck:

Man hofft immer wieder einen neuen Gewinn zu generieren und da ist man eindeutig in diesem Glücksspiel- und Suchtcharakterbereich drin, der eindeutig gefährlich ist.

In vielen Ländern, unter anderem auch in Belgien und den Niederlanden sind diese Lootboxen wegen ihres Glücksspiel-Charakters verboten.

Es [FIFA Packs] funktioniert wie Glücksspiel, es fühlt sich an wie Glücksspiel, es hat die Effekte wie Glücksspiel, aber es ist kein Glücksspiel.

Im schlimmsten Fall könne es zu einer Sucht führen, wenn immer mehr Geld dafür ausgegeben wird, erklärt das Marktcheck-Team in seinem Video. Deshalb wurde das Jugendschutzgesetz in Deutschland dahingehend geändert, dass auf Lootboxen oder Ähnliches hingewiesen werden muss. In der Realität gebe es aber weiterhin keine großen Hürden auch für Unter-18-Jährige, FIFA Packs zu kaufen, sagt Zocker Marco bei Marktcheck.

Wie viel Geld macht EA Sports durch Ultimate Team?

"Allein nur durch den Ultimate Team Modus bei FIFA, NHL (Eishockey-Game) und Madden NFL (Football-Game) hat EA Sports im vergangenen Geschäftsjahr 1,4 Milliarden Euro Nettoumsatz gemacht", sagt SWR-Wirtschaftsredakteur Panagiotis bei Marktcheck.

Das komplette Video von Marktcheck, was EA Sports zu der Kritik sagt und welche Kriterien für eine Sucht sprechen, checkst du hier:

