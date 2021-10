"FIFA"-Reihe: Neuer Name geleakt?

Der Videospiel-Publisher Electronic Arts überlegt, den Namen der "FIFA"-Games zu ändern. Jetzt gibt es neue Hinweise.

EA will laut einer Pressemitteilung die Vereinbarungen zu den Namensrechten überprüfen und die "FIFA"-Reihe eventuell umbenennen. Ein möglicher Name ist bereits an die Öffentlichkeit gelangt: "EA Sports FC"!

Sowohl beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum als auch beim UK Intellectual Property Office hat EA einen Antrag auf den Markennamen gestellt.

Wie die Konkurrenz

Auch der große Konkurrent Konami hat diesen Schritt bereits gewagt. Die bekannte Fußball-Simulation "Pro Evolution Soccer" heißt seit 2021 nur noch "eFootball".

Was passiert mit den Lizenzen?

Laut EA haben diese Überlegungen keine Auswirkungen auf die Lizenzen von Spielern, Vereinen, Ligen und Wettbewerben.