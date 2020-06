Was kann man als Weiße Person gegen Rassismus tun? Wichtig: eingreifen. Aber auch: Sich informieren, zuhören und verstehen. Das geht zum Beispiel mit Dokus, Filmen oder Serien. Wir haben hier eine Auswahl an Dokus, Serien und Filme zusammengefasst, die das Thema Rassismus behandeln.

Black Lives Matter auf Netflix

Der 13.

Die Doku "Der 13." befasst sich mit dem strukturellem Rassismus der amerikanischen Justiz und stellt die Frage: Wieso sitzen so viele Schwarze in den USA im Gefängnis? Dabei kommen viele Politiker und Politikerinnen, aber auch Aktivisten und Aktivistinnen zu Wort, die die Kriminalisierung der Schwarzen Bevölkerung analysieren.

When they see us

Die vierteilige Mini-Serie basiert auf einem wahren Ereignis. Fünf Jugendliche wurden 1989 von der amerikanischen Justiz beschuldigt und angeklagt, eine Frau vergewaltigt zu haben. Unter Druck legten die Jugendlichen damals ein Geständnis ab und wurden trotz fehlender Beweise verurteilt.

Die Geschichte des unfassbaren Justizskandals macht einen in vielen Momenten fassungslos und schockt. Und das ist auch gut so.

Dear white people

"Dear White People" zeigt auf unterhaltsame und sarkastische Weise, wie subtil und unterschwellig Rassismus passieren kann. In der Serie bezieht sich der Name Dear White People auf den Titel einer Radiosendung der Schwarzen Studierenden Sam White, in der sie Weiße Studierende anspricht und über deren Rassismus aufklärt. Jede Episode bezieht sich dabei auf eine Person und seinen Alltag.

Nächster Halt: Fruitvale Station

"Nächster Halt: Fruitvale Station" basiert auf einem wahren Ereignis von 2009 und erzählt die letzten Stunden im Leben von Oscar Grant III, der in der Silvesternacht von einem Polizisten an der Fruitvale Station erschossen wurde. Ein sehr emotionaler Film, der zeigt, dass Rassismus im Leben jeder Schwarzen Person eine Rolle spielt.

Black Lives Matter auf Amazon Prime

Just Mercy

"Just Mercy" basiert auf dem Leben des Strafverteidigers Bryan Stevenson (gespielt von Michael B. Jordan), der gemeinsam mit Eva Ansley (Brie Larson) Menschen, die im Todestrakt sitzen, das Leben retten will. Im Film geht es um den realen Fall Walter McMillian, dem vorgeworfen wurde, dass er 1987 eine Weiße Frau getötet haben soll.

Nach dem Tod von George Floyd soll der Film in den USA den ganzen Juni über kostenlos zu streamen sein. Du kannst ihn dir auf Amazon ausleihen.

Get Out

"Get Out" von Jordan Peele war 2017 der absolute Überhit in den USA. Der Horrorfilm enthält zwar klassische Horror-Elemente, zeigt aber auf verschiedenen Ebenen derart gut auf, wie rassistisch viele Menschen heutzutage noch denken. Im Film besucht der junge Schwarze Chris die Familie seiner Weißen Freundin. Dort wird er allerdings nicht wie ein Mensch, sondern wie eine Ware behandelt. Richtig harte Geschichte. Wurde 2018 bei den Oscars völlig verdient als bestes Originaldrehbuch ausgezeichnet.

Black Lives Matter auf Sky

The Hate u Give

"The Hate u Give" handelt von der jungen Starr, die gemeinsam mit ihrer Famile in einer eher einkommensschwachen Gegend lebt, aber in eine Privatschule geht, die vor allem von privilegierten Weißen besucht wird. Der Film spiegelt ihre innere Zerissenheit innerhalb dieser zwei Welten wider, behandelt aber auch viele Themen, die aktuell sehr präsent sind: Polizeigewalt gegen Schwarze und alltäglichen und unbewussten Rassismus. Ein sehr emotionaler Film.

Watchmen

Eigentlich geht es in der HBO-Serie "Watchmen" um Superhelden. Aber nur eigentlich. Denn unterschwellig behandelt die Serie die ganze Zeit das Thema Rassismus und auch das Erstarken der "White Supremacy-Bewegung", was in den USA kontrovers diskutiert wurde. Dabei war der Comic, auf dem die Serie basiert, stets hochpolitisch und hat diese Themen schon immer angesprochen. "Watchmen" gilt übrigens für viele als mit die beste Serie der letzten Jahre.

ZDF-Mediathek

Sklaverei im US-Knast

“Sklaverei im US-Knast” ist eine einstündige Doku, die unterschiedliche Aspekte von Rassismus zeigt. Insassen erzählen ihre Geschichte und wie sie überhaupt in diese Situation gekommen sind. Es geht vor allem um die Brutalität, die die Insassen tagtäglich erleben und aushalten müssen. Diese Doku kannst du dir for free in der ZDF Mediathek anschauen.