Clubs und Bars zu, keine Festivals oder Konzerte, keine Reisen, Kontaktbeschränkungen, Homeoffice... Die Corona-Pandemie hat viele Leben auf den Kopf gestellt. Was hat sich in den 2 Jahren bei dir verändert?

2020 ging's los: Ende Januar wurde der erste Mensch in Deutschland positiv auf das Coronavirus getestet. Seitdem ist vieles anders als vor der Pandemie. Wie hat sich dein Alltag in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz in den letzten zwei Jahren verändert? Wir quatschen drüber!

Check weiter unten mal unser Formular aus und melde dich darüber bei uns!

Vom Café zur Corona-Teststation

Eigentlich ist Daniels Café "Emma" in Künzelsau ein beliebter Spot für Cappuccino, leckeren Kuchen und Partys am Abend. Mit Beginn der letzten Corona-Welle brach für Daniel aber der Umsatz ein. Innerhalb von 10 Tagen hat er aus seinem Café eine Corona-Teststation gemacht und konnte so sein komplettes Service-Team halten. Wo normalerweise Kaffee getrunken wird, wird nun auf Covid-19 getestet.

Wie das ist, seinen Stammkund*innen ein Stäbchen in die Nase zu stecken und ob er die finanziellen Einbußen dadurch ausgleichen konnte, erzählt er uns im Video:

Das hat Corona für Rettungssanitäter*innen verändert

"Es ist furchtbar geworden. Es ist einfach anstrengend und wir kämpfen wirklich tagtäglich, werden aber immer vergessen", sagt Jasmin aus der Nähe von Ulm. Sie arbeitet seit zehn Jahren im Rettungsdienst und sagt, die Einsätze hätten sich seit der Pandemie krass verändert.

Privat

Am Telefon würden sie oft angelogen, wenn es um Corona-Symptome geht und die Masken seien bei Einsätzen oft ein Problem. Das Atmen sei für sie durch die FFP2-Maske auch schwerer, aber anstrengender seien die Menschen, mit denen sie über die Masken diskutieren muss. Außerdem müssen sie seit der Pandemie oft Schutzanzüge tragen, die überhaupt nicht luftdurchlässig sind - vor allem im Sommer sei das natürlich krass während der Arbeit.

Mehr zu Jasmins Story gibt's hier:

"Wir wurden vergessen!" - Im Rettungsdienst während der Corona-Pandemie

Auch Justin aus Mainz ist Notfallsanitäter. Natürlich hat auch die FFP2-Maskenpflicht seinen Job verändert. Noch stärker fällt ihm allerdings auf, dass die Einsätze anders sind: "Es ist schon ein Unterschied, ob du zu einem Verletzten in die Wohnung reingehst und noch Corona-Regeln im Hinterkopf hast - selbst bei Notfällen", sagt Justin. Natürlich sei aber klar, dass bei akuten Notfällen die Versorgung im Vordergrund stehe. Ein großer Einschnitt sei auch der Kontakt zu Kolleg*innen, denn der private Kontakt sei sehr zurückgegangen.

Eugen Rosin

Wir durften Justin sogar in seinem Einsatzfahrzeug treffen und was er uns da alles noch erzählt hat, checkst du im Video:

Hat die Pandemie auch in deinem Alltag, in deinem Job oder in einem anderen Bereich in deinem Leben krass etwas verändert?