Diese Corona-Regeln gelten jetzt bei dir in RLP und BW

Eigentlich sollte bis zum 20. März ein Großteil der Corona-Maßnahmen bundesweit wegfallen - sagt das geänderte Infektionsschutzgesetz. Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz haben die Lockerungen aber bis zum 2. April verschoben. Was bei dir jetzt gilt und was noch geplant ist, checkst du hier.

Die bundesweiten Corona-Regeln werden weiter gelockert, der Bundestag hat das Gesetz zum Infektionsschutz angepasst. Was bleibt, ist ein sogenannter Basis-Schutz - zum Beispiel die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen oder in Krankenhäusern. Andere bundesweite Maßnahmen, wie die Homeoffice-Pflicht oder der 3G-Nachweis in der Bahn fallen dafür seit dem 20. März weg.

Ein richtiger "Freedom Day", wie manche das genannt haben, war der 20. März aber nicht. Mehrere Bundesländer, darunter auch Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, haben bestimmte Lockerungen bis Anfang April aufgeschoben.

Welche Corona-Regeln gelten jetzt in BW?

Ein paar Lockerungen gab es in Baden-Württemberg in den letzten Wochen schon. Komplett aufgehoben wurden die Maßnahmen bis 20. März aber nicht. Die baden-württembergische Landesregierung will die im Gesetzentwurf des Bundes vorgesehene Übergangsfrist bis 2. April nutzen. Bis Anfang April bleiben die meisten Regeln, zum Beispiel auch die grundsätzliche FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen, also bestehen. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann findet nämlich:

Das neue Infektionsschutzgesetz des Bundes passt nicht zur derzeitigen Corona-Lage.

Seit dem 19. März fallen aber zum Beispiel die Kontaktbeschränkungen für private Treffen und die Kapazitätsgrenzen für öffentliche Veranstaltungen weg. Außerdem gibt es das Stufensystem (Basisstufe, Warnstufe, Alarmstufe) nicht mehr. Ansonsten gilt:

Gastronomie, Mensen und Cafeterien 3G, aktuell keine Sperrstunde, Kontaktdatenerfassung entfällt seit 9. Februar. Beherbergung (z.B. Hotels und Jugendherbergen) 3G - für nicht geimpfte und nicht genesene Personen muss alle 3 Tage ein neuer Test vorgelegt werden. Clubs und Discos Unter Auflagen wieder geöffnet: 2G+ und Maskenpflicht (Maskenpflicht entfällt auf der Tanzfläche). Private Treffen Seit dem 19. März keine Einschränkungen mehr. Freizeiteinrichtungen (Freizeitparks, Bäder, Saunen…) 3G, in Dampfbädern oder Ähnlichem: 2G. Körpernahe Dienstleistungen (außer medizinisch notwendige Behandlungen) 3G Einzelhandel Keine Zutrittsbeschränkungen, aber weiterhin Maskenpflicht und Abstandsregeln. Öffentliche Verkehrsmittel 3G mit FFP2-Maskenpflicht. Öffentliche Veranstaltungen, z.B. Konzerte 3G Sport in Sportstätten und Sportanlagen 3G Kultureinrichtungen (Museen, Bibliotheken...) 3G Religiöse Veranstaltungen Ohne Beschränkungen

Diese Corona-Regeln gelten gerade in RLP

Rheinland-Pfalz hatte sich bisher an den bundesweit geplanten Öffnungsschritten orientiert. Die geplanten Lockerungen ab dem 20. März wurden aber auch hier verschoben. Die aktuellen Corona-Regeln werden also laut der neuen Corona-Verordnung vom 18. März bis zum 2. April weiter gelten.

Gastronomie, Mensen und Cafeterien 3G, keine Maskenpflicht (außer bei Abholung) Hotels und Jugendherbergen 3G, Test alle 72 Stunden Clubs und Discos 2G+, keine Maskenpflicht Private Treffen Keine Kontaktbeschränkungen mehr Freizeiteinrichtungen (Freizeitparks, Minigolfanlagen, Zoos, Schwimmbäder, Themen, Saunen...) 3G Körpernahe Dienstleistungen (Friseur, Kosmetik, Fußpflege etc.) 3G, Maskenpflicht, wenn die Art der Dienstleistung es zulässt Einzelhandel Maskenpflicht, sonst keine weiteren Maßnahmen. Öffentliche Verkehrsmittel Maskenpflicht Veranstaltungen mit weniger als 2.000 Personen 3G

Keine Kapazitätsgrenzen mehr.

Keine Maskenpflicht, wenn feste Plätze eingenommen werden oder beim Essen/Trinken. Veranstaltungen mit mehr als 2.000 Personen 2G

Keine Kapazitätsgrenzen mehr.

In Innenräumen gilt die Maskenpflicht. Sport (Anlagen) 3G, unabhängig davon, ob drinnen oder draußen Kultureinrichtungen (Kinos, Zirkusse, Museen etc.) 3G

