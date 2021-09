5 TikTok-Trends, die niemand gebraucht hat

Schon klar: Auf TikTok gibt’s neben witzigen Videos auch teilweise richtig gute Lifehacks, Tutorials, Rezepte und Co. Aber auf diese aktuellen Trends hätten wir vielleicht verzichten können…

#frozencucumber – vielleicht doch kein so guter Beauty-Tipp?

Bei diesem Trend frieren Menschen auf TikTok eine Gurke ein und reiben sich anschließend damit über das Gesicht. Das soll eine tolle Haut machen, die prall und glatt aussieht und keine Rötungen hat.

Es gibt aber auch Kritik, zum Beispiel hier in Videoform von Dr. Karan Raj, der sich eher skeptisch zeigt.

Verschiedene Hautärzte raten davon ab, weil so eine „extreme Kälte“ der Haut nicht gut tun würde. Gefäße würden sich dadurch zwar kurze Zeit zusammenziehen, was Rötungen abschwächt, der Effekt wäre aber nach kurzer Zeit wieder weg. Bei empfindlicher Haut oder Rosacea würde man die Rötungen sogar verstärken. Gurken, die „kühlschrankkalt“ sind, wären aber okay. Im Zweifel könnte man die Gurke aber auch einfach essen.

#frozenhoney – Trend: Vorsicht, Durchfall!

Wo wir gerade beim Thema „Sachen einfrieren“ sind: Bei der „frozen honey“-Challenge wird Honig in eine Flasche abgefüllt und über Nacht in den Gefrierschrank gelegt. Am nächsten Tag gibt’s dann TikTok-Videos, wie man den gefrorenen Honig aus der Flasche drückt und davon abbeißt.

Abgesehen davon, dass es unterschiedliche Meinungen gibt, wie „lecker“ das wirklich aussieht (hatte irgendjemand schon mal ernsthaft das Bedürfnis, riesige Mengen puren Honig zu löffeln? – eben), warnen sogar Ärzte vor dem Trend!

Welche Folgen die „frozen honey“-Challenge laut Ärzten haben kann, erfährst du hier

Die Bohnen-Challenge: Polizei warnt in England davor, keine Bohnen an Jugendliche zu verkaufen

Ist Gemüse und (Hülsen-)Früchte kaufen auf einmal verdächtig? Laut britischen Medienberichten scheinbar schon. Die Polizei in West Yorkshire soll jetzt zu besonderer Vorsicht aufgerufen haben, wenn junge Menschen sehr viele Dosen voller Bohnen kaufen wollen. Das könnte ein Hinweis sein, dass sie bei einem neuen TikTok-Trend mitmachen wollen, bei dem die Dosen auf Privatgrundstücken, auf Fußmatten, vor Haustüren und ähnlichem ausgeleert werden.

So etwas ähnliches hat es auch schon mal mit rohen Eiern gegeben…Warum dieser Trend hier in der Liste auftaucht, müssen wir gar nicht erst weiter kommentieren, oder?

#milkcratechallenge – lieber lassen

Bei der Challenge geht es darum, Milchkisten (gibt es nicht überall, deshalb manchmal auch Sprudelkisten) aufeinanderzustapeln, sodass eine Pyramide entsteht. Anschließend versucht man, über diese wackelige Pyramide zu laufen und ohne Verletzung auf der anderen Seite anzukommen. Das klappt nicht immer – nachmachen nicht empfohlen!

Wie das aussieht und warum das so gefährlich ist, checkst du hier

Wenn „That Girl“ zu sein zum Über-Stress wird

Weißt du noch, als auf einmal alle Videos gepostet haben, dass sie jetzt "That Girl" - oder allgemeiner gesagt: "That Person" - sind, die das perfekte Leben führt?

Im DASDING YouTube-Format „BRUST RAUS“ werden immer wieder Trends und Hypes auf TikTok, Insta und Co. kritisch beleuchtet. In einer "BRUST-RAUS"-Folge ging es um genau diesen Perfektionismus-Wahn auf manchen Accounts, was die Wissenschaft dazu sagt und warum es gar nicht unbedingt gesund ist, den ganzen Tag mit einem angeblich „perfekten Lifestyle“, bestehend aus gesundem Essen, optimaler Sport- und Beauty-Routine, aufgeräumter Wohnung und erfolgreichem Business zu kämpfen.

Ein Trend, der Druck aufbaut oder seltsame Welt- und Körperbilder vermittelt, darf dann auch gerne auf die Liste der TikTok-Trends, die wir nicht uuuunbedingt gebraucht haben.

Mehr dazu, warum du nicht „That Girl“ sein musst, erfährst du hier

Na gut, wir wollen jetzt natürlich auch nicht nur negativ sein. Deshalb hier noch kurz

5 TikTok-Trends und -Kanäle, die wir auf DASDING.de schon gefeiert haben

