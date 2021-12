10 Fun Facts über den neuen Bundestag

auf Whatsapp teilen

Neuer Bundeskanzler, neuer Bundestag - alles neu bei der deutschen Regierung seit der Wahl im September. Und was geht da sonst so? Von heimlichen Musik-Karrieren über Shishas bis Müsli mit Wasser: Zehn Fun Facts über den neuen Bundestag - here you go.