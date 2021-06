Corona macht auch vor der Fußball-EM nicht Halt: Auch wenn manche Stadien voll sind und die Fans ohne Abstand jubeln, ein paar Regeln gibt es doch. Und die könnten den Deutschen das Achtelfinale vermiesen.

Die hochansteckende Delta-Variante des Coronavirus breitet sich vor allem in Großbritannien extrem schnell aus. Und jetzt spielt Deutschland ausgerechnet gegen England im Achtelfinale der Fußball-EM. Das Spiel findet am Dienstag in London statt.

Seit Wochen warnen Ärzte und Politiker vor einer Reise nach London zu den EM-Spielen. Für die Halbfinale und das Finale gibt es bereits Sonderregelungen für Fans, die aus dem Ausland nach London reisen wollen. Fans, die ein Ticket haben, müssen nicht in Quarantäne, sondern werden direkt vom Flughafen zum Stadion gebracht und nach dem Spiel wieder zurück - so zumindest der Plan. Erlaubt sind 60.000 Menschen im Stadion.

Bisher keine Sonderregeln für das Achtelfinale

Für das Achtelfinale der Deutschen in London gibt es solche Ausnahmen noch nicht. Aktuell kann man nur mit negativem Test einreisen, muss dann zehn Tage in Quarantäne und weitere Tests machen, schreibt die Bild-Zeitung. Das Spiel findet allerdings schon in fünf Tagen statt. Deshalb ist noch offen, ob deutsche Fans überhaupt zum Spiel reisen können.

FAQ: Was müssen wir jetzt über die Delta-Variante wissen?

Drei positive Fälle im Stadion in Kopenhagen

Wie schnell Corona trotz Tests zu einem Problem werden kann, zeigt sich in Dänemark. Bei drei Fans wurde die Delta-Variante des Virus nachgewiesen. Jetzt müssen 4.000 Zuschauer aus dem Spiel Dänemark gegen Belgien erneut zum Corona-Test.

Kritik an Ungarn-Fans in München

Kein Bock auf Corona-Maßnahmen hatten scheinbar die ungarischen Fans beim Deutschland-Spiel in München: Dicht gedrängt, ohne Abstand und Masken standen sie im Block. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) fand das nicht so gut: "Bedauerlich ist, dass sich die ungarischen Fans so gut wie gar nicht an die Regeln gehalten haben. Die Hygieneregeln gelten auch für Fans mit langen Anreisen aus dem Ausland, denn die Pandemie kennt keine Grenzen."