Das war die Gamescom 2022!

Das Comeback der Gamescom: Das erste Mal seit zwei Jahren wurden wieder die neuesten Trends und heißesten Games in Köln von über 1000 Ausstellenden vorgestellt.

Vom 23. bis 28. August fand in diesem Jahr zum ersten Mal nach der Coronapause wieder die Gamescom in Köln statt - mit 265.000 Menschen, die dort am Start waren! Bei der „Opening Night“, wurden in zwei Stunden über 30 kommende Videospiele vorgestellt. Den Stream kannst du dir auch im Nachhinein noch auf YouTube anschauen:

Was ist die Gamescom? Die gamescom ist das weltgrößte Event rund um Computer- und Videospiele und Europas größte Business-Plattform für die Games-Branche. [...] Das offizielle Partnerland der gamescom 2022 ist Australien. Die gamescom wird gemeinsam von der Koelnmesse und dem game – Verband der deutschen Games-Branche e.V. veranstaltet. Quelle: www.gamescom.de

GAMES: DAS HERZ DER POPKULTUR

Die Gamescom stand in diesem Jahr unter einem großen Leitsatz: "Games: Das Herz der Popkultur". Früher gab es den Film zu einem Buch - heute gibt es den Film nach einer Videospielvorlage, oder die Klamotten und den Tanz aus einem Videospiel.

Es ging bei der Gamescom dieses Jahr um zwei wichtige Themen: Gesundheit (vor allem mentale Gesundheit) und mobile Games. Dadurch, dass unsere Smartphones immer leistungsstärker werden, gibt es viele Games inzwischen auch für’s Handy. Außerdem gibt es es noch eine andere Möglichkeit, bei dem das Smartphone selbst gar nicht so viel leisten muss: das Cloudgaming. Dabei wird über das Internet ein leistungsstarker Rechner angesteuert, auf dem das Spiel läuft, während wir es über unser Smartphone oder Tablet steuern. Ziemlich krass, oder?

COSPLAY UND CO

Und was wäre die Gamescom ohne die Cosplayer? Für die gab es sogar eine eigene Area auf dem Gelände, nämlich das Cosplay-Village. Außerdem waren natürlich auch super viele Streamer*innen und YouTuber*innen dabei, wie zum Beispiel Gnu, HandOfBlood, Anni The Duck oder Rezo.

Ein Tag mit Cosplayern – wir nehmen euch mit!

Gamingtrends 2022: Rhythmusbasierte Shooter

Das Prinzip ist ganz einfach: es geht darum, Ziele zu treffen - und das möglichst im Takt. Wenn du rhythmisch deine Gegner erledigst, kriegst du mehr Punkte. Und ja, das wird es in verschiedenen Musikrichtungen geben. Du stehst eher auf Elektro-Mucke? Dann guck dir mal Robobeat an. Metal ist voll dein Ding? Bei „Metal: Hellsinger“ haben sich einige Größen der Szene zusammengetan und einen mega Soundtrack zusammengebaut. Der wurde übrigens auf der Gamescom als Livekonzert gespielt.

Absage von großen Herstellern

Eigentlich hatten sich auch alle auf die riesigen Stände der großen Hersteller gefreut. Aber dieses Jahr wurden sie enttäuscht. So haben Nintendo, Sony, Activision Blizzard und Rockstar Games abgesagt. Einen richtigen Grund hatten sie nicht genannt. Aber dafür wurde die Indie-Area viel größer: den Platz, der sonst den großen Herstellern eingeräumt wurde, hatten jetzt viele kleinere Game-Studios eingenommen.

Was sonst noch auf der Gamescom 2022 abging, checkst du hier:

Gamescom: Monte-Hype, Rangelei & gemischtes Besucherfeedback