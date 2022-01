auf Whatsapp teilen

In Heidelberg findet heute eine Gedenkfeier für die Betroffenen des Angriffs von letztem Montag statt. Laut der Uni Heidelberg werden Lehrveranstaltungen in der Zeit ruhen, die Gedenkfeier soll an mehreren Orten in Heidelberg übertragen werden. Hier gibt es ab 12 Uhr den Livestream vom SWR.