Vergesst fette Geldpreise - bei DASDING schenken wir euch GOLD! Was ihr dafür machen müsst? NICHTS! 👇

Ja, das Leben ist teuer... Benzin oder Bahntickets, Lebensmittel und von den Mietpreisen brauchen wir erst gar nicht anfangen. Da klingt so ein bisschen Gold in der Tasche gar nicht so verkehrt. Und das Beste: Es war noch nie so easy zu gewinnen!

Das könnt ihr gewinnen:

Wir verlosen 30 Recycling-Goldbarren mit einem Feingewicht von zwei Gramm. Ihr habt richtig gelesen: Goldbarren!!1!1! Was ihr dafür tun müsst?

First things first: Ihr meldet euch unten im Formular an und gebt eure Handynummer an, damit wir euch anrufen können. Mit eurer Anmeldung seid ihr auf unserer Liste registriert und könnt auf unseren Anruf warten. Bis zum 14. März zocken wir mit euch ums Gold.

👉 Bekommt ihr einen anonymen Anruf, müsst ihr absolut still sein! Kein "Ja?" und auch kein "Hallo?"

👉 Das Gold könnt ihr nur gewinnen, wenn ihr 20 Sekunden schweigt!

👉 Lasst ihr euch aus der Ruhe bringen oder geht nicht ans Handy, habt ihr verloren.

👉 Dann wandert das Gold in den Jackpot und beim nächsten Anruf geht es schon um zwei Barren und so weiter...

Unterstützt durch die Volksbanken Raiffeisenbanken in Baden-Württemberg.

