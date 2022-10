Wer hat Bock auf ein unvergessliches Wochenende und ist spontan AF? Du? Na dann los!

DASDING schenkt dir und deinem Plus 1 ENTWEDER ein gruselig eskalatives Wochenende in Stuttgart bei der großen Halloween-Party im SI-Centrum mit unserem DASDING DJ Sandy ODER einen Städtetrip nach Wien.

DASDING ist… (witzig, we know 😊) Wohin es geht, erfährst du erst, wenn du gewonnen hast. So oder so wird es wild.

I mean… Look at this:

Halloween-Wochenende für zwei Personen in Stuttgart (31.10.-1.11.2022)

Hin- und Rückfahrt mit der Deutschen Bahn

1x Übernachtung im DORMERO Hotel Stuttgart inkl. Frühstück

1x yummy Abendessen

Halloween-Party im SI-Centrum mit DASDING DJ Sandy

ODER:

HelloWien-Wochenende für zwei Personen in Wien (30.10.-1.11.2022)

Hin- und Rückfahrt mit der Deutschen Bahn

2x Übernachtung in der SUPERBUDE Wien inkl. Frühstück

1x Dinner im Restaurant Rollercoaster

1x Halloween Dinnershow (3-Gang-Menü)

Hop-On/Hop-Off Sightseeingtour durch Wien

Du hast jetzt noch mehr Bock? Fühlen wir! Melde dich einfach über das Formular unten an, warte auf unseren Anruf und zocke um dein Halloween- oder HelloWien-Wochenende.

Und so geht’s:

Wir spielen dir im Radio ein Zitat vor. Dabei handelt es sich entweder um ein Zitat aus einem Horrorfilm oder um ein Zitat aus einem Sissi-Film (#deineelternwissensafebescheid).

Liegst du richtig, gewinnst du!

Aber Achtung: Es kann durchaus sein, dass sich die Zitate ein bisschen anders anhören als du es erwartest. Vielleicht klingt Sissi wie ein Monster oder ein Monster wie Sissi - Be prepared!

Wohin deine Reise geht, erfährst du dann live im Radio. Das Los entscheidet.

Zur Anmeldung geht’s hier entlang: