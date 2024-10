DASDING Lappen schnappen - Wir zahlen euren Führerschein!

Nie wieder fragen: "Kannst du mich abhoooolen?" 🔥 Ihr wollt endlich Freiheit & Unabhängigkeit, aber habt keine Kohle? Gönnt euch eure Führerschein-Ausbildung auf DASDING-Nacken 👇

Ihr vielleicht bald so:

Führerschein = teurer Schein - wissen wir alle. Mit DASDING spart ihr euch die Kohle für euren Führerschein und cruist in Zukunft mit Lappen UND vollem Konto durch die Gegend.

Was gibt es zu gewinnen? Eure Führerschein-Ausbildung for free! Das bedeutet: Zwei Personen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gönnt DASDING alle Theorie- und Praxisstunden und die Kosten für die theoretische und praktische Prüfung.

Unterstützt von den Academy Fahrschulen.

Wie funktioniert das Ganze?

Wir zocken mit euch vom 14. bis zum 25. Oktober!

Die Moderatorinnen und Moderatoren von „Morgens klarkommen“ packen jeden Morgen um 6:11, 7:11 und 8:11 Uhr Gegenstände in den DASDING Kofferraum.

Um zu gewinnen, müsst ihr euch so viele Gegenstände wie möglich merken. Immer freitags zocken wir dann im Finale mit euch und ihr habt 40 Sekunden Zeit, so viele Gegenstände wie möglich aufzuzählen. Wer am Ende die meisten oder als erstes alle Gegenstände nennt, gewinnt!

❗Also speichert euch schon mal unsere Studionummer auf Kurzwahl: 07221 300 555 ❗

