Der Juni ist der „Pride Month“ - der Monat, in dem die LGBTQI*-Community im Vordergrund steht. In dem auf Probleme aufmerksam gemacht und die queere Community ganz besonders sichtbar gemacht werden soll. Es ist aber auch der Monat, in dem Firmen versuchen, ordentlich Geld zu machen. Yannick aus dem DASDING-Team findet: Genau das ist das Problem. mehr...