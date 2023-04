Gewinne ein Southside Platin-Upgrade für dich und dein Plus 1!

Sommer, deine Friends, Kraftklub, Peter Fox, Casper, Nina Chuba und Co. - Könnte das Southside Festival 2023 NOCH besser werden? JA! Mit dem Southside Platin Lounge-Upgrade!

Der Festivalsommer 2023 wird legendär. Und mit uns vielleicht noch ein bisschen besser!

Denn wir schenken dir das Festival-Upgrade, von dem du immer geträumt hast!

Das kannst du gewinnen:

Wir schenken dir 2 Tickets fürs Festival inklusive Camping und on Top ein Platin Lounge-Upgrade! Heißt: Du chillst mit deiner Plus 1 in der Platin Lounge, hast einen krassen Blick auf die Mainstage, bekommst Essen, Trinken und Private Parking for free und Zugang zu den Platin Lounge-Toiletten und -Duschen.

Der Gewinn wird DASDING von FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH kostenlos zur Verfügung gestellt. Er wird nicht aus dem Rundfunkbeitrag finanziert.

So krass war das Southside 2022

So gewinnst du das Festival-Upgrade:

Wir packen unseren Southside-Rucksack und nehmen mit…

Zocke den Spiele-Klassiker in der Festival-Edition bei uns im Radio! Ab dem 17. April werden Montag bis Donnerstag im DASDING Nachmittag jede Stunde drei Festival-Gadgets gedroppt, die du dir gut merken solltest. Denn: Wer am Freitag innerhalb von 45 Sekunden die meisten Festival-Begriffe in der richtigen Reihenfolge aufsagen kann, gewinnt!

Die genauen Teilnahmebedingungen findest du hier