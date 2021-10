Antisemitismus oder Verleumdung - wie war das wirklich bei Gil Ofarim?

auf Whatsapp teilen

Das, was der Musiker Gil Ofarim in seinem Instagram-Video beschrieben hat, war mehr als heftig: In einem Hotel in Leipzig durfte er nicht einchecken, weil er eine Kette mit einem Davidstern trug. Jetzt zeigen jedoch Bilder einer Überwachungskamera, dass er an der Rezeption gar keine Kette am Hals hatte...