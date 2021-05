T-Shirts, Kalender, Elektro-Artikel: Amazon vernichtet so etwas tausendfach - obwohl die Artikel neu sind! Das ist per Gesetz verboten... eigentlich.

Alles gefilmt! Im Auftrag der Umweltorganisation Greenpeace hat ein eingeschleuster Amazon-Mitarbeiter per Video sogenannte Destroy-Stationen festgehalten. Die Aufnahmen zeigen an einem Amazon-Standort in Niedersachsenacht acht fest eingerichtete Arbeitsplätze, an denen offenbar vor allem nicht verkaufte Ware von Dritthändlern zerstört wird - und die müssen Amazon dafür bezahlen.

Kritik an Amazon ist nicht neu

Ob Amazon Neuware vernichtet? Das Unternehmen streitet das nicht ab. Das sei aber die allerletzte Option. Der Onlineriese war damit schon früher negativ aufgefallen. Nachdem mehrere Medien darüber berichtet hatten, wurde ein Gesetz auf den Weg gebracht. Diese sogenannte Obhutspflicht verbietet es Unternehmen, neue Produkte wegzuschmeißen. Das Problem: Die Obhutspflicht wird nicht überwacht. Warum? Es gibt keine Verordnung, die eine Strafe festlegt. Und ob sowas überhaupt noch kommt, ist unklar. Deshalb kann Amazon einfach so weitermachen - Strafen muss das Unternehmen nämlich nicht befürchten.