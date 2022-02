Die Grimme-Preisträger*innen wurden verkündet: Darunter sind auch Mai Thi vom funk-Format "maiLab" und der Kurzfilm „Masel Tov Cocktail“.

Mai Thi kennst du wahrscheinlich vom YouTube-Format „maiLab“. Für ihre Inhalte zum Thema „Corona“ und ihre Moderationen in der Fernsehsendung „Quarks“ wurde sie jetzt mit dem Grimme-Preis im Bereich „besondere journalistische Leistung“ ausgezeichnet.

Nach einem Jahr Corona in Deutschland: In diesem Video hat Mai Thi erklärt, wie Corona enden kann

„Masel Tov Cocktail“ ist ein 30-minütiger Kurzfilm, in dem es um den 16-jährigen, jüdischen Dima geht. Der Film ist an der Filmakademie Baden-Württemberg in Koproduktion mit dem SWR und Arte entstanden und hat den Grimme-Preis in der Kategorie „Kinder & Jugend“ bekommen.