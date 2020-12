Jetzt ist es sicher: Ab Mittwoch gilt für ganz Deutschland ein harter Lockdown. Das hat die Politik am Sonntag beschlossen. Was heißt das vor Weihnachten für uns?

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Sonntag zusammen mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Bundesländer beraten, wie es in der Corona-Krise weitergeht. Das Ergebnis: Harter Lockdown noch vor Weihnachten. Ab Mittwoch, 16. Dezember, gelten für ganz Deutschland neue Corona-Regeln und Einschränkungen.

Harter Lockdown: Was ist noch erlaubt?

Die größte Änderung: Ab Mittwoch bleiben Einzelhandelsgeschäfte geschlossen. Auch Friseursalons, Kosmetikstudios, Massagepraxen und Tattoo-Studios dürfen nicht mehr öffnen.

Ausnahmen gibt es für Lebensmittelläden, Getränkemärkte, Apotheken und Wochenmärkte. Auch Banken, Postämter, Reinigungen und Waschsalons bleiben offen.

Die bisherigen Kontaktbeschränkungen bleiben bestehen.

Ausgangsbeschränkungen in Baden-Württemberg ab 12.12.

Corona Lockdown: Was jetzt für Schülerinnen und Schüler gilt

In den Schulen gibt es ab Mittwoch keine Präsenzpflicht mehr, heißt: Wenn möglich, sollen Schülerinnen und Schüler zuhause bleiben. Was genau in der Schule für diejenigen angeboten wird, die nicht zuhause bleiben können, hat die Politik nicht festgelegt. Kitas für die Betreuung junger Kinder bleiben zwar geöffnet, aber auch hier gilt: Wenn es möglich ist, sollten die Kinder zuhause bleiben.

Das ist an Weihnachten erlaubt

Bisher galt: Treffen mit maximal 10 Personen sind über Weihnachten erlaubt. Das wurde nun geändert: Weihnachten feiern soll möglich sein, aber mit klaren Beschränkungen von 5 Personen aus dem engen Familienkreis plus Kindern. Die Details können von den Ländern festgelegt werden.

Zum engen Familienkreis gehören sowohl Ehepartner als auch sonstige Lebenspartner sowie direkte Verwandte wie Geschwister, Geschwisterkinder und deren jeweilige Haushaltsangehörige, auch wenn dies mehr als zwei Hausstände bedeutet.

Weihnachten mit der Familie: So funktioniert es dieses Jahr

Alkoholverbot in der Öffentlichkeit - welche Corona-Regeln gelten an Silvester 2020?

Alkohol trinken in der Öffentlichkeit ist ab dem 16. Dezember ebenfalls verboten. Noch strenger werden die Regeln dann an Silvester. Viele haben es schon geahnt, jetzt ist es Fakt: An Silvester geht vieles nicht, was sonst zur Silvesterparty dazu gehört.

Für Silvester 2020 gilt ein "An- und Versammlungsverbot". Wir können uns also nicht mit anderen auf der Straße treffen, anstoßen und Feuerwerk machen.

Auf großen Plätzen wird Feuerwerk komplett verboten sein, wo genau, bestimmen die Kommunen. Auch zuhause wird es schwer: Feuerwerkskörper dürfen dieses Jahr nicht verkauft werden.

Lockdown: Der Begriff Lockdown bedeutet im englischen Original, dass zum Beispiel bei einem Amoklauf bestimmte Sicherheitsmaßnahmen inkrafttreten. Mithilfe dieser Sicherheitsmaßnahmen werden dann bestimmte Zonen abgeriegelt, sodass die Bevölkerung sich dort nicht mehr frei bewegen kann. So eine Bewegungseinschränkung (oder Ausgangssperren) gibt es beim „Shutdown“ nicht. Shutdown: Das „shutdown“ bedeutet sowas wie „abschalten“ oder „herunterfahren“. Es bezeichnet dann quasi, dass unser Leben als Gesellschaft heruntergefahren wird. In unserem Fall werden dann zum Beispiel Geschäfte geschlossen.

Wie lang gelten die neuen Corona-Regeln?

Die neuen Corona-Maßnahmen gelten bis zum 10. Januar. Am 5. Januar treffen sich die Länderchefs und Bundeskanzlerin Angela Merkel wieder und entscheiden, wie es danach weitergeht.

