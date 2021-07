Die heftigen Unwetter in Deutschland haben gezeigt: Es gibt Probleme bei dem Warnsystem. Doch mit welchen Apps wird aktuell in Deutschland gewarnt und wie funktionieren sie? Und: Werden wir bald automatisch per SMS gewarnt, wie es bereits in anderen Ländern üblich ist?

Diese Apps warnen in Deutschland

In Deutschland gibt es zwei große Warn-Apps: Die Warn-App NINA des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) und die vom Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme FOKUS entwickelte Katwarn-App.

Beide funktionieren sehr ähnlich. Du kannst darin deine Orte speichern, zum Beispiel deinen eigenen Wohnort, den deiner Eltern oder Freund*innen. Falls es dann Unwetter, Großbrände, Bombenentschärfungen oder austretende Gefahrenstoffe gibt, wirst du per Push-Mitteilung für deine eingespeicherten Orte gewarnt. Gibst du deinen Standort frei, bekommst du auch eine Warnung für genau den Ort, an dem du dich zu diesem Zeitpunkt befindest. Voraussetzung hierbei ist natürlich immer, dass du die Push-Benachrichtungen angeschalten hast. Außerdem kannst du dir in den Apps auch Tipps holen, wie du dich im Ernstfall verhalten solltest.

Alternativen gibt es viele auf dem Markt. Beispielsweise die WarnWetter-App vom Deutschen Wetterdienst, die mit genauen Daten vor Unwettern warnt. Für Menschen, die an Flüssen wohnen, gibt es zum Beispiel die App MEINE PEGEL vom Umweltministerium Baden-Württemberg und www.hochwasserzentralen.de.

Warnungen per SMS - auch bald in Deutschland?

Menschen, die in New York, USA leben, werden beispielsweise bei starken Unwettern automatisch per SMS gewarnt. Bei der Behörde für öffentliche Warnungen können per Mausklick Gegenden ausgewählt werden, die gewarnt werden sollen. Dazu gehören Gesundheits-, Unwetter- und Amok-Alarme. Alle Handybesitzer einer Region bekommen dann über ihre Mobilfunkanbieter eine automatische Notfallwarnung mit einem speziellen Alarmton. Dafür ist weder eine App notwendig, noch muss man sich dafür anmelden oder seinen Standort freigeben. Denn der Alarm wird an die lokalen Telefonanbieter geleitet und dann über deren Funkmasten an die Einwohner*innen weiter.

In Deutschland gibt es dieses System bisher nicht. Nach den Überschwemmungen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen wird jetzt aber mehr darüber diskutiert und ein solches gefordert. Mit einer Machbarkeitsstudie soll so ein System jetzt bis Herbst 2021 getestet werden. Es soll für den Anfang 20 bis 40 Millionen Euro kosten.

Warnungen vor der Flut-Katastrophe in Deutschland

Nach der Flut-Katastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen werden Vorwürfe erhoben. Nach EU-Angaben soll die europäische Flutwarnbehörde Efas (European Flood Awareness System) schon mehrere Tage vor der Flut-Katastrophe eine Wahrscheinlichkeit von Überflutungen für den Rhein in Deutschland und der Schweiz vorhergesagt haben. Die ersten Efas-Warnungen wurden demnach ab Samstag, dem 10. Juli an die zuständigen nationalen Behörden geschickt.

Die THW-Vizepräsidentin warnt davor, „jetzt von Versagen zu sprechen und Schuldige zu suchen“.

Auf Social Media verbreitete sich zu diesem Thema vor allem ein Video. Es zeigt die Bundespressekonferenz vom 19. Juli , bei der zum Beispiel Fragen zum Warnsystem in Bezug auf die Flut-Katastrophen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen gestellt wurden:

Wie die Menschen in den betroffenen Regionen wann und wie gewarnt wurden, was genau jetzt kritisiert wird und wie die Zuständigen darauf reagieren, kannst du hier im FAQ nachlesen:

