Zum Holocaust-Gedenktag

Heute, am Holocaust-Gedenktag, erinnern wir uns an die über sechs Millionen Juden und die vielen anderen Opfer, die während der nationalsozialistischen Herrschaft ermordet wurden.

Am 27. Januar 1945 wurde das Vernichtungslagers Auschwitz befreit. Seit 2005 wird daran weltweit an diesem Jahrestag gedacht. In Deutschland wird seit 1996 an diesem Tag an die Opfer des Holocaust erinnert, der Ermordung von Millionen Menschen während der NS-Diktatur.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mahnte beim Besuch der Gedenkstätte Sachsenhausen, die Erinnerung an die NS-Verbrechen aufrechtzuerhalten: "Die Opfer haben ein Recht auf Erinnerung und wir müssen diese Erinnerung wahren." Es sei heute die Verantwortung, allen Formen des Antisemitismus, des Rassismus und der Diskriminierung entschieden entgegenzuwirken.

Der Auschwitz-Überlebende und italienische Schriftsteller Primo Levi warnte schon 1986 vor dem Vergessen der NS-Zeit:

Es ist geschehen, und folglich kann es wieder geschehen: Darin liegt der Kern dessen, was wir zu sagen haben.

Es geht an diesem Tag (und darüber hinaus) ums Gedenken, Erinnern und auch darum, wie man im Alltag gegen Vorurteile handelt. Die meisten Deutschen hätten kaum eine Ahnung vom lebendigen, heutigen Judentum, sagte die jüdische Autorin Mirna Funk bei Deutschlandfunk Nova. "Die Vorurteile gegen Juden sind uralt", sagte sie - und sie ziehen sich bis heute fort.

Der YouTube-Kanal "Auf Klo" von funk hat mit Anna über ihr Leben als Jüdin in Deutschland gesprochen:

Es gibt nur noch wenige Auschwitz-Überlebende und Holocaust-Zeitzeug*innen. Die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz ist 77 Jahre her. Zeitzeug*innen bleibt also nicht mehr viel Zeit, um zu erzählen, wie die Zeit des Nationalsozialismus war. Was der Holocaust mit uns heute noch zu tun hat, zeigt ein Video vom funk-Kanal "Y-Kollektiv":

Der Frage, wie wir den Opfern des Holocaust gedenken, geht auch "funk - Der Podcast" in seiner aktuellen Folge nach und spricht dafür mit Publizist Ruben Gerczikow, der seit vielen Jahren zu den Themenfeldern Rechtsextremismus, Antisemitismus und Verschwörungsideologien recherchiert:

Holocaust-Aufklärung auf TikTok

Im Kampf gegen Hass, Hetze und Verharmlosung des Holocaust nutzen einige NS-Gedenkstätten TikTok. Mit dabei ist auch das Konzentrationslager Neuengamme. Der TikTok-Account @neuengamme.memorial klärt in englischen Videos über die Geschichte des Konzentrationslagers auf. Neben den Geschichten der Häftlinge, werden beispielsweise auch Zeitzeugen gezeigt:

Auch die 98-jährige Auschwitz-Überlebende Lily Ebert spricht auf TikTok als Zeitzeugin mit ihrem Urenkel über den Holocaust und gibt damit die Möglichkeit, aus erster Hand zu erfahren, was sie damals erleben musste. Sie wurde mit 20 Jahren nach Auschwitz-Birkenau deportiert, wo sie ihre Mutter, ihren Bruder und ihre Schwester verlor.

So auch Gidon Lev aus der Tschechoslowakei, der im Alter von sechs Jahren mit seiner Familie in das KZ Theresienstadt verschleppt wurde. Nur er und seine Mutter haben überlebt. Heute will er auf TikTok Holocaust-Leugner*innen Gegenwind geben:

Stolpersteine gegen das Vergessen

Mit "Stolpersteinen" erinnert der Künstler Gunter Demnig an die Opfer des Holocaust. Die Steine mit Messingschild werden in den Gehweg eingelassen vor den Häusern, in denen die Opfer damals lebten.

Eine Möglichkeit der Opfer zu gedenken, kann zum Beispiel auch das Putzen der Stolpersteine sein:

In seinem Song „Stolpersteine“ arbeitet auch Trettmann gegen das Vergessen der Opfer des Nationalsozialismus. Im Song kommt Tretti am frühen Morgen vom Feiern. Dabei stolpert er über eben einen solchen Stein und malt sich aus, wie wohl das Leben der Frau gewesen sein mag.

Hier könnt' jeder Name stehen

Irgendeiner, irgendeiner

Doch hier steht deiner

Was ist wohl passiert

Sie war Mitte zwanzig

Selbes Alter

Ging sie gern tanzen?

Königin vom Ballsaal

Genau wie du

Ja, genau wie du

Der Einfluss des Songs wurde auch sofort bemerkbar:

Erinnern an die Wannseekonferenz

Wenn wir uns an den Holocaust erinnern, ist auch dieses Ereignis wichtig: Am 20. Januar 1942 trafen sich in einer Villa in Berlin-Wannsee hochrangige Vertreter des NS-Regimes zu einer Besprechung, die als Wannsee-Konferenz in die Geschichte einging. Denn hier wurde der Holocaust organisiert.

Ein ZDF-Film hat diese Wannsee-Konferenz nachgespielt, bei der vor 80 Jahren die Massenvernichtung der europäischen Juden besprochen wurde. Du kannst ihn in der ZDF-Mediathek anschauen:

"Die Wannseekonferenz" - Der Film