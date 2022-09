DASDING + DKMS + Deine Stadt + Du 💛

Wenn du könntest: Würdest du dann jemandem das Leben retten? Ziemlich sicher antwortest du darauf mit „Ja!“. Aber vielleicht bist du ja wirklich diese eine Person, auf die gerade jemand wartet. Wie du mit deiner Stadt Leben retten kannst, checkst du hier.

Themen wie Krebs oder allgemein Krankheiten würden wir wahrscheinlich alle am liebsten ganz weit von uns wegschieben und so wenig wie möglich darüber nachdenken. Dabei kann darüber zu sprechen, (sich) zu informieren und Bescheid zu wissen vielleicht auch mal dir oder jemandem, den du kennst, eine Zukunft schenken.

Gemeinsam gegen Blutkrebs: DASDING und die DKMS in deiner Stadt

Deshalb machen wir genau das im September in deiner Stadt in Baden-WĂĽrttemberg und Rheinland-Pfalz. Wir kommen gemeinsam mit der DKMS zu dir nach Stuttgart, Karlsruhe, Ulm, Mannheim, Mainz und Trier.

Was ist die DKMS eigentlich?

In den sechs Städten gibt’s die Möglichkeit, sich zu informieren, auszutauschen, mehr über persönliche Geschichten zu erfahren, Fragen zu stellen und sich zu registrieren… Kurz gesagt: Hier bekommst du die Anleitung, wie du vielleicht ein Leben retten kannst.

#HOWTOSAVEALIFE: Das sind die Termine in deiner Stadt - Samstag, 17.09.22: Stuttgart, Mercedes-Benz Arena (12:30-15:30 Uhr)

- Montag, 19.09.22: Karlsruhe, Marktplatz (13:00-17:00 Uhr)

- Dienstag, 20.09.22: Ulm, MĂĽnsterplatz (13:00-17:00 Uhr)

- Mittwoch, 21.09.22: Mannheim, Kapuzinerplanken (13:00-17:00 Uhr)

- Donnerstag, 22.09.22: Mainz, Gutenbergplatz (13:00-17:00 Uhr)

- Samstag, 24.09.22: Trier, Viehmarktplatz (13:00-17:00 Uhr)

Hier geht es zur Website der DKMS und zur Registrierung als Stammzellspender*in!

FAQ: Stammzellenspende und Blutkrebs

Was ist Blutkrebs ĂĽberhaupt?

Die Antwort gibt's im Video:

Wieso ist das Thema Stammzellenspende und die Arbeit der DKMS so wichtig?

Alle 12 Minuten bekommt in Deutschland jemand die Diagnose Blutkrebs. Viele Menschen brauchen durch die Erkrankung eine Stammzellenspende. Je schneller jemand gefunden wird, der dafür in Frage kommt, desto größer ist die Überlebenschance.

Wie viele Menschen sind schon bei der DKMS registriert?

Bei der DKMS sind in Deutschland im Moment über sieben Millionen Menschen registriert, davon kommen aber nur ein Prozent jemals wirklich als Spender*in zum Einsatz. Je mehr Menschen also über das Thema Bescheid wissen und registriert sind, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass eine Lebenschance vermittelt werden kann. Laut der DKMS hat das in den letzten 31 Jahren alleine in Deutschland über 83.000 Mal geklappt.

Wie kann ich mich als Stammzellenspender*in registrieren?

Die DKMS hat hier alle Informationen zur Registrierung zusammengefasst.

Was passiert nach der Registrierung?

Das wird im Video erklärt:

Du hast noch Fragen? Hier gibt es noch mehr Infos und Antworten

Es geht hier aber nicht nur um Zahlen und Daten…

Das ist vor allem ein sehr emotionales und sehr persönliches Thema. Deshalb haben wir bei uns im September einen ganz besonderen Podcast geplant, in dem du erfährst, was nach der Diagnose Blutkrebs eigentlich passiert:

"Land of Infusion - Meine Reise durch die Chemotherapie"

"Leukämie? Ich, mit 34? – FUCK!" Das war Max' erster Gedanke nach seiner Krebsdiagnose. Im April 2021 hat sich sein komplettes Leben auf den Kopf gestellt. In diesem Podcast erzählt er seinen Weg von der Diagnose bis zur letzten, stationären Behandlung.

Ich will euch Mut machen, dem Krebs mit einem Roundhouse-Kick feierlich in seinen Arsch zu treten, will eurer Familie und Freund*innen sagen, was sie für euch tun können. Ich will aufklären, warum es so wichtig ist, sich bei der DKMS registrieren zu lassen – und warum Humor helfen kann, durch diese wahrscheinlich schwerste Zeit eures Lebens zu kommen.

Alles, was Max in "Land of Infusion" erzählt, ist genau so passiert – aufgeschrieben in einem kleinen schwarzen Notizbuch, das ihn durch ein Jahr regelmäßiger Krankenhausaufenthalte begleitet hat. Alle Namen wurden mit Ausnahme der Ansprechpartner*innen in den Interviews anonymisiert.

Der Podcast erscheint ab dem 16. September. Wenn’s die Gesundheit erlaubt, jede Woche.

Alle Folgen "Land of Infusion" gibt's ab 16.9. hier!