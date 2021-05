Immer öfter werden digitale Kunstwerke, Memes, Videos und Musik als NFTs (Non-Fungible Token) verkauft. Wie das funktioniert und was ein NFT überhaupt ist, erfährst du hier:

2007 wurde das legendäre Video von Charlie, der seinem Bruder Harry in den Finger beißt bei YouTube hochgeladen. Der Clip war eigentlich für die Pateneltern der Jungs gedacht und wurde nur geuploadet, weil die Datei zu groß für eine E-Mail war. Heute sind Charlie und Harry 15 und 17 Jahre alt. Ihr Video wurde inzwischen über 880 Millionen Mal geklickt. Über die Website „charliebitme.com“ wurde das Video jetzt als NFT versteigert. Heißt auch: Das Video ist möglicherweise bald offline.

Auch Memes werden als NFT verkauft

„Disaster Girl“ - Das Meme wurde übrigens für über 500.000 Dollar als NFT versteigert.

Was ist ein NFT und wie funktioniert das?

Übersetzt bedeutet NFT: „nicht austauschbarer Token“. Einen Token kann man sich hier als digitale Besitzurkunde vorstellen. Diese Urkunde bescheinigt, dass einem ein Video, ein Song, ein Meme oder Ähnliches gehört.

Normalerweise bleibt das Kunstwerk meistens für die ganze Welt zugänglich, da man ein digitales Bild oder eine Mp3-Datei ja einfach kopieren kann. Das geht mit dem Token jedoch nicht. Durch das System der Blockchain, die auch bei Kryptowährungen wie dem Bitcoin eingesetzt wird, gilt der Token als fälschungssicher.

Videos oder Memes als NFT gekauft - und jetzt?

Man kann sich natürlich fragen, wie sinnvoll es ist, sich etwas für viel Geld zu kaufen, was man sich auch so im Internet anschauen oder anhören kann. Unabhängig davon, dass Leute einfach gerne etwas "sammeln" oder "besitzen", wird das vor allem als Wertanlage gesehen. Wie im physischen Kunstmarkt auch, schließt man beim Kauf quasi eine Wette darauf ab, dass die Nachfrage nach der Kunst stabil bleibt, oder sogar steigt. Denn die Nachfrage bestimmt den Preis/Wert.

Auch die Musikbranche wird sich durch NFTs verändern

In den letzten 10 Jahren hat sich die Musiklandschaft durch Streaming massiv verändert. Viele Songs werden immer kürzer, haben oft nur noch kurze oder gar keine Intros und werden so konzipiert, dass sie in möglichst vielen Playlisten zu finden sind. Das hängt damit zusammen, dass nur viele Streams viel Geld einbringen.

Durch NFTs gibt es jetzt die Möglichkeit, dass der Act ohne Provision an Labels und Streamingplatformen Geld verdient, und damit freier im Songwriting ist. Das ist zumindest die Theorie. In der Praxis gehen die hohen Summen für NFTs bisher nur an ohnehin schon bekannte Acts, wie beispielsweise die Kings of Leon oder Deadmau5.

Doch auch in Deutschland ist der Trend angekommen. Fynn Kliemann, Scooter und Xatar haben beispielsweise bereits Songs als NFTs verkauft oder haben angekündigt, es zu tun.

