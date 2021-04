Wann wird die Impfreihenfolge aufgehoben? Wann kann ich selbst einen Impftermin bekommen? Und wird es Lockerungen für Geimpfte geben? Antworten auf diese Fragen bekommst du hier.

Um diese Themen geht es im Artikel - du kannst zu dem Thema springen, zu dem du gerade Antworten suchst, indem du einfach auf den Link klickst:

Die Impfreihenfolge/zu welcher Impfgruppe gehöre ich?

Wann werde ich in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg geimpft?

Corona-Impfung: Ich bin dran - was jetzt?

FAQ Corona-Impfung

FAQ Corona-Impfstoffe

Durch die festgelegte Impfreihenfolge soll garantiert werden, dass Risikogruppen - also zum Beispiel ältere Menschen, Personen mit Vorerkrankungen oder medizinisches Personal - zuerst geimpft werden. Die Impfreihenfolge ist nach Impfgruppen 1-4 geordnet. Impfgruppe 1 hat dabei die höchste Priorität. Die Menschen, die ihr zugeordnet sind, werden also als erstes geimpft. Menschen, die unter Impfgruppe 4 fallen, kommen als letztes dran - so war das zumindest bisher festgelegt.

Weil inzwischen aber die meisten Personen der Priorisierungsgruppen 1 und 2 geimpft wurden und Menschen aus Gruppe 3 im Mai ihre Erstimpfung erhalten sollen, könnte diese Priorisierung bald aufgehoben werden. Nach dem sogenannten "Impfgipfel" am 26. April hieß es, dass es im Juni so weit sein könnte. Wenn alles läuft, wie geplant, könnte sich dann ab Juni jede*r, der oder die möchte, für einen Impftermin registrieren. Genau beschlossen ist im Moment aber noch nichts.

Bis es so weit ist, gilt diese Reihenfolge:

Impfgruppe 1️⃣: „Höchste Priorität“

Zu Impfgruppe 1 gehörst du zum Beispiel, wenn du beruflich mit sehr alten oder sehr kranken Menschen arbeitest. Falls deine Großeltern über 80 sind, gehören auch sie zur Impfgruppe 1.

Grundsätzlich werden in Impfgruppe 1 Personen eingestuft, die

über 80 Jahre alt sind

in Einrichtungen für ältere oder pflegebedürftige Menschen arbeiten oder selbst dort „behandelt, betreut oder gepflegt“ werden - das ist zum Beispiel bei Altenheimen der Fall

im ambulanten Pflegedienst arbeiten und daher regelmäßig Kontakt zu älteren oder pflegebedürftigen Menschen haben

in Bereichen medizinischer Einrichtungen tätig sind, bei dem sie einem hohen Risiko im Zusammenhang mit dem Coronavirus ausgesetzt sind. Ein Beispiel wären hier Intensivstationen oder die Arbeit im Rettungsdienst

in Einrichtungen arbeiten, in denen Patienten ein hohes Risiko haben, dass eine Corona-Infektion mit dem Coronavirus einen schweren oder tödlichen Verlauf haben - ein Beispiel wäre hier Transplantationsmedizin

Impfgruppe 2️⃣: „Hohe Priorität“

Zu Impfgruppe 2 zählst du beispielsweise, wenn du in einer Kita oder einer Grundschule arbeitest, im Polizeidienst tätig bist, engen Kontakt zu einer pflegebedürftigen oder schwangeren Person hast oder selbst schwerwiegende gesundheitliche oder psychische Probleme hast.

Grundsätzlich werden in Impfgruppe 2 Personen eingestuft, die

über 70 Jahre alt sind

nach einer Infektion mit dem Coronavirus ein hohes oder sehr hohes Risiko für einen schweren oder tödlichen Verlauf haben - dazu zählen unter anderem Personen mit Trisomie 21, Demenz oder einer geistigen Behinderung, Personen, die eine Organtransplantation hatten, Personen mit schweren psychiatrischen Erkrankungen, wie zum Beispiel einer schweren Depression, schwer Lungenkranke (zum Beispiel COPD), mit schwerer Diabetes, Krebs-, Leber- oder Nierenerkrankungen und Personen mit einem Body-Mass-Index über 40

Personen, bei denen nach individueller ärztlicher Beurteilung aufgrund besonderer Umstände im Einzelfall ein sehr hohes oder hohes Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf nach einer Infektion mit dem Coronavirus besteht

enge Kontaktpersonen von Pflegebedürftigen oder Schwangeren sind, beispielsweise werdende Väter -pro pflegebedürftiger/schwangerer Person können das je zwei Kontaktpersonen sein.

in stationären Einrichtungen oder ambulanten Pflegediensten mit geistig behinderten Menschen arbeiten

in Bereichen medizinischer Einrichtungen tätig sind, bei dem sie einem hohen oder erhöhten Risiko im Zusammenhang mit dem Coronavirus ausgesetzt sind - dazu zählen unter anderem Ärzte und Pflegekräfte

bei der Polizei oder als Ordnungskräfte arbeiten und durch ihre Arbeit einem besonders hohen Infektionsrisiko ausgesetzt sind, weil Sie beispielsweise an Demonstrationen teilnehmen

im öffentlichen Gesundheitsdienst arbeiten oder im Krankenhaus arbeiten

in Flüchtlings- oder Obdachlosenunterkünften arbeiten oder dort leben

Erzieher und Lehrer an Grund- und Förderschulen

Impfgruppe 3️⃣: „Erhöhte Priorität“

Impfgruppe 3 wirst du zugeordnet, wenn du beispielsweise in einem Supermarkt oder einer Arztpraxis arbeitest. Auch wenn du Vorerkrankungen hast, wegen denen du ein erhöhtes Risiko für einen schweren bis tödlichen Verlauf einer Corona-Infektion hast, fällst du unter Impfgruppe 3.

Grundsätzlich werden in Impfgruppe 3 Personen eingestuft, die

über 60 Jahre alt sind

wegen ihrer gesundheitlichen Verfassung nach einer Infektion mit dem Coronavirus ein erhöhtes Risiko für einen schweren oder tödlichen Verlauf haben - das sind unter anderem Personen mit Übergewicht (Body-Mass-Index über 30), Krebserkrankungen, Immundefizienz oder HIV-Infektion, Autoimmunerkrankungen, rheumatologische Erkrankungen, Herzinsuffizienz, Arrhythmie, Schlaganfall, Asthma, chronisch entzündliche Darmerkrankung oder Diabetes

in besonders wichtigen Positionen in staatlichen Einrichtungen arbeiten, zum Beispiel in Verfassungsorganen, Regierungen oder Verwaltungen

in besonders wichtigen Positionen in Unternehmen der Kritischen Infrastruktur arbeiten, zum Beispiel in Apotheken und der Pharma- oder Ernährungswirtschaft

in Bereichen medizinischer Einrichtungen arbeiten, bei dem sie einem niedrigen Risiko im Zusammenhang mit dem Coronavirus ausgesetzt sind - das sind Mitarbeiter, die zum Beispiel keinen direkten Kontakt zu Patientinnen und Patienten haben

im Lebensmitteleinzelhandel arbeiten

in weiterführenden Schulen arbeiten oder in Kinder- und Jugendhilfseinrichtungen

schwierige Arbeits- oder Lebensbedingungen haben

Impfgruppe 4️⃣ - Ohne Priorität

Wenn du gesund bist und auch aus keinem der sonstigen oben genannten Gründe zu einer Risikogruppe zählst, gehörst du zu Impfgruppe 4 und wirst als letztes geimpft. Wenn du dir unsicher bist, zu welcher Gruppe du aus gesundheitlichen Gründen gehörst, halte am besten Rücksprache mit deinem Arzt.

Wie viele Menschen geimpft werden können, hängt auch davon ab, wie viele Impfdosen geliefert werden. Bisher wurden in Deutschland mehr als 25 Millionen Dosen verimpft (Stand: 25.4.21).

Mehr Informationen dazu gibt's hier:

Baden-Württemberg

Seit dem 19. April 2021 können sich in Baden-Württemberg auch über 60-Jährige impfen lassen. Das liegt daran, dass seit einigen Wochen immer mehr Impfstoff geliefert wird. Zuvor konnten nur Menschen aus den Impfgruppen 1 und 2 eine Impfung bekommen. Den aktuellen Stand, wer aktuell einen Impftermin bekommen kann, erfährst du hier.

Rheinland-Pfalz

Aktuell werden Menschen der Impfgruppe 1 und 2 in Rheinland-Pfalz geimpft. Menschen aus der Impfgruppe 3 können sich bereits registrieren. Für sie soll es frühestens Ende April losgehen. Wer gerade dran ist, erfährst du auch hier.

Schritt 1: Impfzentrum finden

Wenn du impfberechtigt bist, ist der erste Schritt, das nächste Impfzentrum zu finden. Die Standorte der Zentralen Impfzentren (ZIZ) für Rheinland-Pfalz findest du online. Du kannst aber auch unter der Hotline 116 117 nachfragen.

Die Kommunalen Impfzentren in Baden-Württemberg (KIZ) findet ihr auch im Netz oder über die Hotline 116 117.

Schritt 2: Impftermin ausmachen

Impftermin ausmachen in Baden-Württemberg:

Einen Impftermin könnt ihr entweder über die zentrale Telefonhotline oder online ausmachen.

Wie geht es dann weiter?

Zum Impftermin musst du grundsätzlich Folgendes mitbringen:

Impfpass

Elektronische Gesundheitskarte

ein Ausweisdokument (beispielsweise den Personalausweis)

Bei Vorerkrankungen: Nachweis (z.B. ärztliches Attest)

Wenn du beispielsweise in einer Kita oder als Lehrer*in arbeitest, musst du zusätzlich ein Formular ausfüllen und mitbringen.

Arbeitest du im Polizeidienst, einer Pflege- oder medizinischen Einrichtung nach Gruppe 2 musst du dieses Formular ausfüllen und mitbringen.

Für Mitarbeitende von Pflege- und anderen Einrichtungen gibt es von den Einrichtungen bzw. Unternehmen eine Bescheinigung. Menschen mit chronischen Erkrankungen erhalten ein ärztliches Zeugnis. Kontaktpersonen benötigen eine entsprechende Bestätigung der betreuten Person.

Als Kontaktperson einer pflegebedürftigen oder schwangeren Person musst du zum Impftermin sowohl deinen Personalausweis sowie die Kopie des Lichtbildausweises der betreffenden Person mitbringen.

Bei einer pflegebedürftigen Person muss außerdem dieses Formular ausgefüllt und mitgebracht werden. Außerdem brauchst du ein ärztliches Attest über die Erkrankung der Person oder einen Altersnachweis.

Bei einer schwangeren Person muss dieses Formular ausgefüllt und mitgebracht werden. Außerdem brauchst du einen Nachweis, dass eine Schwangerschaft vorliegt.

Weitere Formulare zum Nachweis einer Impfberechtigung findest du hier.

Impftermin ausmachen in Rheinland-Pfalz:

Das geht entweder online oder mit einem Anruf unter der 0800-5758100.

Wie geht es dann weiter?

Dann muss geprüft werden, ob die Person, die geimpft werden soll, tatsächlich schon dran ist. Es kann also sein, dass Vorerkrankte ein Attest vom Arzt einreichen müssen. Und wenn alles in Ordnung ist, bekommst du einen Termin für beide Impfungen. Du weißt dann also auch gleich, wann du zur zweiten Impfung kommen musst. Was du zum Termin mitbringen und dafür einreichen musst, erfährst du bei der Termin-Registrierung.

Wenn du die Kontaktperson einer pflegebedürftigen oder schwangeren Person bin, musst du einen Vordruck unterschreiben, den das Land zur Verfügung stellt. Auch die gepflegte oder schwangere Person muss unterschreiben. Möglicherweise musst du diesen Druck mit anderen Dokumenten ergänzen. Das kann zum Beispiel der Mutterpass sein oder eine ärztliche Bescheinigung, die du dann im Impfzentrum vorlegst. Den Vordruck gibt's seit Samstag, den 6. März im Netz.

Nach der Corona-Impfung: Warum sollte ich meinen Impfpass nicht auf Social Media posten?

In den letzten Tagen haben sich einige Menschen so sehr über ihre Corona-Impfung gefreut, dass sie ihren aktuellen Impfpass auf Social Media, zum Beispiel in der Instagram-Story, gepostet haben.

Davor wird aber gewarnt: Darauf sind nämlich sensible Daten wie die Chargennummer des Impfstoffs oder der Praxisstempel zu sehen. Diese Informationen könnten von anderen genutzt werden, um einen Impfnachweis zu faken. Laut einer Recherche von "Report Mainz" wurden bereits gefälschte Impfpässe im Netz angeboten.

Wer Impfdatum und Chargennummer kennt, könnte außerdem auf der Webseite des Paul-Ehrlich-Instituts Nebenwirkungen melden - es wird befürchtet, dass Impfgegner das ausnutzen könnten, um Unsicherheit zu verbreiten.

Alternativ posten manche deshalb auch sogenannte "Vaccies", also Selfies - oder auch einfach Fotos - bei der Impfung, wie hier zum Beispiel Schauspielerin Blake Lively:

ODER man freut sich ausnahmsweise einfach mal ohne Foto. 😉

Kann ich auch für andere Personen einen Impftermin ausmachen?

In Baden-Württemberg sind Anmeldungen für einen Impftermin für mehrere Personen gleichzeitig möglich, zum Beispiel für Ehepartner*innen oder die Bewohner*innen einer Alten-WG.

In Rheinland-Pfalz kann man auf dem Registrierungsformular unter www.impftermin.rlp.de die Option „Sammeltermin für zwei Personen“ wählen. Zur Anmeldung müssen aber beide Personen für die Impfung zugelassen ein, also der aktuell priorisierten Gruppe angehören. Auch kann man einen Termin für bis zu 15 Personen ausmachen.

Kann ich mich oder meine Großeltern auch einfach beim Hausarzt impfen lassen?

Inzwischen dürfen auch Hausärzte impfen - sie bekommen allerdings momentan noch relativ wenige Impfdosen pro Wochen. Außerdem müssen auch sie sich aktuell noch an die Impfreihenfolge halten. Der Termin kann telefonisch vereinbart werden.

Was ist mit Personen, die nicht mobil sind - kann jemand zum Impfen zu ihnen kommen?

Wohnt die betreffende Person in einem Altenheim oder einer Pflegeeinrichtung, erfolgt dort sowohl in Rheinland-Pfalz als auch in Baden-Württemberg die Impfung durch sogenannte mobile Impfteams, die gezielt in die Einrichtungen kommen.

Über 80-jährige immobile Personen können durch teilnehmende Hausarztpraxen durch die mobilen Impfteams auch zu Hause geimpft werden.

Welche Impfstoffe gibt es und wie wirken sie?

In Deutschland werden aktuell die Impfstoffe von Moderna, Biontech/Pfizer und nach einem kurzen Impfstopp auch wieder AstraZeneca verimpft - AstraZeneca wird aktuell aber nur für Personen über 60 Jahren empfohlen.

Mehr Informationen zum AstraZeneca-Impfstopp gibt's hier

Außerdem wurde inzwischen der Impfstoff von Johnson & Johnson zugelassen - ab wann der zum Einsatz kommt, steht aktuell aber noch nicht fest. Mitte April wurden Impfungen mit dem Mittel in den USA gestoppt. Grund waren vereinzelte Fälle von schweren Blutgerinnseln. Die Auslieferung des Impfstoffs nach Europa wurde zunächst verschoben.

Die Mittel von Moderna und Biontech/Pfizer sind sogenannte mRNA-Impfstoffe. Da ist ein Boten-Protein drin, das den Körper dazu bringt, selbst Zellen zu bauen, die ähnlich aussehen wie das Coronavirus. Und gegen die wehrt sich dann unser Immunsystem, indem es Abwehrzellen losschickt. Wenn dann tatsächlich Virus-Zellen in den Körper kommen, dann ist das Immunsystem vorbereitet und kann sie viel besser abwehren. Das heißt: Wir werden nicht krank.

Die Impfstoffe von AstraZeneca und Johnson & Johnson funktioniert ähnlich. Da ist aber ein ungefährliches Virus drin, das dem Coronavirus ähnlich ist. Der Körper bildet Abwehrzellen gegen dieses Virus, die aber auch gegen das Coronavirus helfen. Impfstoffe, die so funktionieren, nennt man Vektorimpfstoffe.

Wie gut schützt eine Impfung gegen Corona?

Bei den Herstellern Moderna und Biontech/Pfizer schützt die Impfung zu 95 Prozent. Dieser Wert kommt so zustande: Die Wissenschaftler haben sich 100 Personen angeschaut, die an Covid-19 erkrankt sind. Von ihnen waren fünf Menschen geimpft und 95 nicht-geimpft. Deshalb spricht man von einer Wirksamkeit von 95 Prozent. Bei AstraZeneca kam in so einer Studie ein Wert von 60 Prozent heraus. Aber die Forscher sagen, dass der Impfstoff noch viel wirksamer sein kann, wenn die beiden Dosen - so wie in Deutschland – mit mehr Zeitabstand verabreicht werden. Zum Vergleich: Bei der Grippe-Impfung liegt die Wirksamkeit teilweise nur bei 20 oder 30 Prozent.

Können Geimpfte dann auf andere Schutzmaßnahmen verzichten?

Das wird im Moment noch diskutiert. Nach dem Impfgipfel am 26. April hieß es, dass Geimpfte und Genesene bald möglicherweise wie Personen mit einem aktuellen, negativen Testergebnis behandelt werden könnten. Das bedeutet, dass bei Reisen die Quarantäne- bzw. Testpflicht entfallen könnte oder man beim Shoppen oder Friseurbesuch keinen Schnelltest mehr machen muss,

Aber ein paar Punkte sind hier noch zu beachten:

Bisher ist nichts davon offiziell beschlossen, es steht auch noch nicht fest, ab wann das gelten könnte

Voraussetzung für solche Lockerungen ist, dass genug Impfstoff und genug medizinisches Personal da ist, das den auch verimpfen kann

Grundsätzliche Regeln wie Maskenpflicht, Abstandsregeln und eine begrenzte Personenzahl in geschlossenen Räumen werden wohl auch für Geimpfte weiterhin gelten

Es wird von verschiedenen Seiten kritisiert, dass es zu diesem Thema noch zu viele offene Fragen geben würde - zum Beispiel, wie ein Nachweis über eine Impfung oder eine überstandene Infektion aussehen soll

Es wird außerdem kritisiert, dass noch nicht klar ist, was das alles für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren bedeutet - für die die Impfstoffe aktuell ja noch nicht zugelassen sind

Schützt die Impfung auch gegen mutierte Corona-Varianten?

Gerade gegen die britische Mutante scheinen alle Impfstoffe ziemlich gut zu helfen. Probleme könnte es bei der südafrikanischen Variante geben – da hat eine kleine Studie gezeigt, dass das Mittel von AstraZeneca da wohl schlechter wirkt. Denn viele Geimpfte haben leichte Symptome bekommen – schwer krank ist aber niemand geworden. Aber die Wissenschaft sagt, dass man das noch besser untersuchen muss, weil bei dieser Studie relativ wenige Menschen mitgemacht haben. Außerdem wird aktuell auch von einer indischen Mutation berichtet, zu der aber noch recht wenige Erkenntnisse vorliegen.

Welche Nebenwirkungen gibt es?

Es kann sein, dass die Einstichstelle am Oberarm rot wird, juckt und auch etwas anschwillt. Außerdem haben manche Geimpfte von Müdigkeit, Kopf- und Gliederschmerzen, Übelkeit oder auch Schüttelfrost und gelegentlich Fieber an den Tagen nach der Impfung erzählt. Schwere Reaktionen wie ein allergischer Schock kommen kaum vor. Um möglichst auszuschließen, dass es gefährlich wird, sollen die Menschen nach der Impfung noch einige Zeit im Impfzentrum bleiben. Dann können die Ärzte sie beobachten und sicherstellen, dass es ihnen gut geht.

Es wurden außerdem Fälle von Hirnvenenthrombosen festgestellt, die in zeitlichem Zusammenhang mit einer AstraZeneca-Impfung stehen könnten. Dies trat vor allem bei Menschen unter 60 Jahren auf. Deswegen wird der Impfstoff für diese Personengruppe nicht mehr empfohlen. Anzeichen für eine Thrombose sind Kopfschmerzen, Sehstörungen oder epileptische Anfälle. Auch Kurzatmigkeit, Brustschmerzen, Beinschwellungen oder anhaltende Bauchschmerzen können Anzeichen sein. Sofort zum Arzt sollte man, wenn man einige Tage nach der Impfung Blutergüsse auf der Haut hat, die sich nicht an der Einstichstelle der Impfung befinden.

Kann ich meine zweimal geimpfte Oma wieder ohne Sorgen besuchen und sie umarmen?

Leider aktuell noch nicht so easy. Weil deine Oma zwar geschützt ist, aber aktuell noch nicht ganz klar ist, ob sie Trägerin des Virus sein kann, also ihre Freundin dann ansteckt oder auch dich.

Brauche ich unbedingt meinen Impfpass, wenn ich einen Termin bekomme?

Ja, wäre schon gut, wenn man den mitbringt, aber natürlich haben die Impfzentren auch noch neue Pässe vorrätig, die man dann bekommen kann. Also daran wirds nicht scheitern.