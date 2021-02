Der Ticketanbieter CTS Eventim fordert, dass Veranstalter von Konzerten und Events die Möglichkeit bekommen, einen Nachweis der Corona-Impfung verlangen zu können. Ihre Systeme wären technisch darauf schon vorbereitet. Gibt es demnach bald eine vermeintliche Impfpflicht, zumindest, wenn man an Events teilnehmen möchte?

Eine allgemeine Impfpflicht solle es nicht geben. Das war bislang immer die Aussage der Bundesregierung. Was aber, wenn beispielsweise Veranstalter selbst so eine Impfpflicht für ihre Konzerte und Events verlangen können?

Wenn es genug Impfstoff gibt und jeder sich impfen lassen kann, dann sollten privatwirtschaftliche Veranstalter auch die Möglichkeit haben, eine Impfung zur Zugangsvoraussetzung für Veranstaltungen zu machen. Klaus-Peter Schulberg, Vorstandsvorsitzender CTS Eventim

Laut der WirtschaftsWoche ist das die Forderung von CTS Eventim. Technische Voraussetzungen für das Scannen der Impfausweise würden die Systeme des Ticketanbieters schon erfüllen.

Wie ist bislang die Haltung der Bundesregierung zu Impfnachweisen für Veranstaltungen?

Im aktuellen ARD-Interview betonte Merkel weiterhin, dass es keine Pflicht zur Impfung gegen Corona gebe. Dementsprechend gibt es momentan auch keine Vorteile für Geimpfte, da noch nicht jeder ein Impfangebot in Deutschland bekommen hat. Die Impfkampagne der Bundesregierung war erst Ende Dezember 2020 gestartet. Laut Merkel gebe es weiterhin das Versprechen, dass alle Bürger*innen in Deutschland bis Ende des Sommers ein Impfangebot bekommen.

Eine Impfflicht wird es also laut Merkel nicht geben. Auch Vorteile sind bislang ausgeschlossen. Im Interview mit der ARD gibt Merkel aber auch an, dass es irgendwann den Zeitpunkt geben werde, an dem jeder ein Impfangebot bekommen hat. Wenn sich dann Menschen gegen eine Corona-Impfung entscheiden, könne es eventuell doch Unterschiede geben.

Wer [eine Impfung] nicht möchte, der kann vielleicht auch bestimmte Dinge nicht machen. Merkel im ARD-Interview

Um welche "Dinge" es sich dabei handeln könnte, hat Merkel nicht genannt. Womöglich könnte es sich dabei aber eben um genau so eine Forderung von Eventim handeln: Wer sich nicht impft, der kann bestimmte Veranstaltungen eventuell nicht besuchen.

Impfkontrolle für Konzerte? Ticketmaster dachte 2020 schon darüber nach

Kurz nachdem das Mainzer Unternehmen BioNTech im November 2020 von Fortschritten bei ihrer Forschung zu einem Corona-Impfstoff gesprochen hatte, wurde berichtet, dass beispielsweise Ticketmaster in Zukunft einen Impfnachweis bei der Ticketkontrolle verlangen könnte.

Wir hatten direkt bei Ticketmaster angefragt und ein offizielles Statement bekommen, mit dem wir ein paar Fragen klären können. Hier also ein kleiner Faktencheck:

Werde ich “gezwungen”, mich gegen Corona impfen zu lassen, wenn ich auf ein Konzert oder zu einem Live-Event möchte?

Damals war die Antwort noch "Nein". Laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn solle es keine Impfpflicht geben und laut Ticketmaster werde von Ticketanbietern auch kein Impfnachweis verlangt werden, wenn man eine Eventlocation betritt. Das sei teilweise falsch berichtet worden.

Ticketmaster hat gar nicht die Macht, solche Forderungen zu stellen. Statement von Ticketmaster

Generell gilt: Unter welchen Bedingungen Besucher zu einer Veranstaltung zugelassen werden, könne ohnehin immer nur der zuständige Veranstalter entscheiden. Es würde allerdings gemeinsame Überlegungen geben, welche Corona-Sicherheitsmaßnahmen man einführen kann, sodass Events trotz allem sicher bleiben.

Allerdings könnte sich das klare "Nein" gegen eine Impfflicht für Veranstaltungen jetzt mit der Forderung von CTS Eventim ändern. Es bleibt abzuwarten, wie die Möglichkeiten für Veranstalter sind, wenn alle in Deutschland ein Impfangebot bekommen haben.

Das heißt, es werden also Corona-Maßnahmen bei Events, Live-Konzerten und Co. verlangt?

Im Moment versuchen Leute aus den unterschiedlichsten Bereichen der Veranstaltungsbranche, Möglichkeiten zu finden, uns im Jahr 2021 wieder Live-Events zu ermöglichen. Dass es da auch gewisse Sicherheitsmaßnahmen geben wird, ist nach aktuellem Stand klar.

Diese Corona-Maßnahmen gelten gerade in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg

Ideen sind laut Ticketmaster zum Beispiel, dass zwischen Plätzen ein gewisser Abstand eingehalten wird, es Desinfektionsmittel am Eingang oder kontaktlose Einlasskontrollen gibt. Auch hier wird aber nochmal darauf hingewiesen, dass der Veranstalter bestimmt, wie diese Maßnahmen konkret aussehen sollen. Auch die Politik kann relativ eindeutig vorgeben, wie Veranstaltungen aussehen können - zum Beispiel in Form von einer festgelegten Anzahl an Teilnehmer*innen.

Aber es hieß doch, dass Ticketmaster prüfen möchte, ob man in Zukunft bei Veranstaltungen einen Nachweis einer Corona-Impfung oder einen negativen Corona-Test vorzeigen wird?

Ticketmaster hat in dem offiziellen Statement nochmal hervorgehoben, dass die Möglichkeit geprüft werde, die Tickets mit verschlüsselten Apps zu kombinieren und den Impfstatus und/oder die Testergebnisse damit zu verknüpfen. Die Möglichkeit das auch wirklich überprüfen zu können, das fordert CTS Eventim jetzt. Die technische Möglichkeit zur Überprüfung des Impfstatus hat auch CTS Eventim laut eigenen Angaben in ihrem System.

Eine mögliche Idee zu prüfen, sei laut Ticketmaster aber von einer Verpflichtung weit entfernt.

Zusammengefasst: Wir zwingen niemanden zu irgendwas. Wir schauen uns nur die Möglichkeiten an, die wir eventuell Veranstaltern in Zukunft zusammen mit unseren bestehenden Systemen anbieten könnten. Nur eine Sache für Leute, die das machen wollen. Statement Ticketmaster

Es gebe aktuell auch noch gar keine zeitlichen Informationen, wann so etwas denkbar sei.

Haben Ticketanbieter dann in Zukunft Zugriff auf Gesundheitsdaten von mir?

Um den Überblick zu behalten, was mit den eigenen Daten passiert, lohnt sich in der Regel ein Blick in den Datenschutz der Apps, die man nutzt. Das gilt auch für Apps, die die Möglichkeit bieten, Informationen zum Impfstatus oder ähnliches zu hinterlegen.

Ticketmaster hat aber erklärt, dass diese Informationen in keinem Fall bei ihnen gespeichert werden könnten, sondern bei verschlüsselten Apps hinterlegt werden würden. Ziemlich viel "könnte eventuell" - weil es auch hier im Moment noch keine festen Pläne gibt.

Was bedeutet das jetzt für Veranstaltungen 2021?

Die letzten Wochen und Monate haben uns gezeigt: Die Situation kann sich ständig ändern. Jetzt schon zu sagen, wie die Situation beispielsweise im Sommer 2021 aussehen wird, ist quasi unmöglich. Welche Maßnahmen es wirklich geben wird, ob es eine Option gibt, den Impfstatus zu zeigen, wenn man das möchte und vieles mehr, sind Fragen, die aktuell nicht beantwortet werden können. Die Veranstaltungssaison jetzt schon aufgrund von vagen Ideen abzuschreiben, ist aber nicht das, was durch solche Überlegungen erreicht werden soll.