Mehrere Länder haben die Impfungen mit dem AstraZeneca-Impfstoff vorübergehend gestoppt. Seit Montag gehört Deutschland auch dazu. Welche Fragen jetzt diskutiert werden und was du dazu wissen solltest, erfährst du hier.

Warum wurden die Impfungen mit dem AstraZeneca-Impfstoff gestoppt?

In den letzten Tagen wurden in Europa - auch hier in Deutschland - mehrere Fälle einer „speziellen Form von schwerwiegenden Hirnvenen-Thrombosen in Verbindung mit einem Mangel an Blutplättchen (Thrombozytopenie) und Blutungen“ festgestellt, die in zeitlichem Zusammenhang mit der Impfung stehen könnten - das wird aber im Moment noch untersucht. Insgesamt hat das Paul-Ehrlich-Institut in Deutschland von sieben Thrombose-Fällen gesprochen, 1,6 Millionen Impfungen sollen hier mit dem AstraZeneca-Impfstoff schon durchgeführt worden sein.

Das Paul-Ehrlich-Institut hat daraufhin empfohlen, die Impfungen vorerst auszusetzen. Schon vorher hatte beispielsweise Dänemark auf ein erhöhtes Risiko von Blutgerinnseln hingewiesen und die Impfungen gestoppt. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA soll dazu verschiedene Daten auswerten und weitere Entscheidungen treffen.

Den Impfstopp hat der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts in den tagesthemen erklärt:

Die Bürgerinnen und Bürger wollen sich darauf verlassen, dass die Impfstoffe, die wir zulassen, sicher und wirksam sind. Klaus Cichutek, Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, in den tagesthemen

Warum wird der Impfstopp auch von vielen kritisiert - wäre es nicht gefährlich, trotz Nebenwirkungen weiterzuimpfen?

Der Impfstopp wird erst mal als „reine Vorsichtsmaßnahme“ gesehen und von verschiedenen Seiten als „richtig und wichtig“ betrachtet - das sagt zum Beispiel der Präsident der Bundesärztekammer. Trotzdem gibt es auch Kritik, zum Beispiel von der Deutschen Stiftung Patientenschutz, von verschiedenen Infektiologen oder auch von Polikerinnen und Politikern - weil dadurch unter anderem Verunsicherung entstehen würde und der Zeitplan zurückgeworfen werde.

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat von einem „großen Fehler“ gesprochen, man würde hier bei einem Thromboserisiko „in der Größenordnung von 1 zu 100.000 liegen.“ Andere Kritikerinnen und Kritiker haben auch darauf hingewiesen, dass verschiedene Arzneimittel ein deutlich höheres Thromboserisiko aufweisen würden. Als Beispiel wurde vor allem die Antibaby-Pille genannt.

Thromboserisiko: Was ist dran am Vergleich zwischen dem AstraZeneca-Impfstoff und der Anti-Baby-Pille?

Der Vergleich zwischen dem Thromboserisiko durch den Impfstoff und die Anti-Baby-Pille wird aktuell viel geteilt:

Fakt ist: Ja, es gibt viele Gründe, die Anti-Baby-Pille kritisch zu hinterfragen. Unter anderem, weil sie erwiesenermaßen Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, Übelkeit, Depressionen und auch eine Thrombosegefahr mit sich bringen kann und trotzdem oft ohne weitere Aufklärung verschrieben wird.

Trotzdem gibt es auch Unterscheide, zum Beispiel was die Art der Thrombose betrifft, die in beiden Fällen beschrieben wurde und die Informationen, die die Personen jeweils vor der Einnahme bzw. vor der Impfung haben. Das Bundesgesundheitsministerium schreibt dazu zum Beispiel:

"Es ist richtig, dass für Anti-Baby-Pillen Thrombosen, auch mit tödlichem Verlauf, als sehr seltene Nebenwirkung bekannt sind und in der Patienteninformation aufgeführt sind. Jede Frau, die eine Verordnung über eine Anti-Baby-Pille erhält, muss von der verordnenden Ärztin/Arzt über das Risiko aufgeklärt werden. Für die AstraZeneca-Covid-19-Impfung ist die seltene Nebenwirkung einer Sinusvenenthrombose mit teils tödlichem Verlauf bisher nicht in der Patienteninformation aufgeführt, außerdem unterscheidet sich die staatlich empfohlene Impfung von Gesunden arzneimittelrechtlich von der Verordnung eines Arzneimittels."

Hier beantwortet das Ministerium noch weitere Fragen zum AstraZeneca-Impfstopp

Impfstopp: Was bedeutet das für mich, wenn ich schon mit AstraZeneca geimpft wurde?

Der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts geht im Moment davon aus, dass Personen, die die erste Impfung mit AstraZeneca erhalten haben, problemlos die Zweitimpfung bekommen können, sobald wieder geimpft werden darf. Auch wenn der vorgegebene Zeitraum zwischen Erst- und Zweitimpfung überschritten wurde, sei „weiterhin von sehr guter Wirksamkeit auszugehen.“

Wer mit dem AstraZeneca-Impfstoff geimpft wurde und sich mehr als vier Tage danach „zunehmend unwohl fühlt“, zum Beispiel starke, anhaltende Kopfschmerzen oder punktförmige Hautblutungen hat, soll sich laut dem Paul-Ehrlich-Institut direkt in ärztliche Behandlung begeben.

AstraZeneca-Impfstopp: Wie geht es in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz weiter?

In Baden-Württemberg werden vorerst alle Impftermine bis einschließlich kommenden Montag abgesagt. Das gilt auch für Zweitimpfungen. Am Montag, den 22. März, wird über die folgenden Termine entschieden. Wer schon einen Termin hatte, soll per Mail informiert werden (die Mail-Adresse wurde bei der Terminbuchung angegeben). Impftermine mit Biontech/Pfizer und Moderna finden weiterhin statt.

Auch in Rheinland-Pfalz werden Termine mit dem AstraZeneca-Impfstoff vorerst ausgesetzt - erst mal bis zum 21. März.

Welche Impfstoffe gibt es in Deutschland aktuell noch?

Neben AstraZeneca sind in Deutschland aktuell drei weitere Impfstoffe von der EMA zugelassen: von Biontech/Pfizer, Moderna und Johnson&Johnson.