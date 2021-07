Welche Posts in deinem Feed landen, entscheidet eigentlich der Insta-Algorithmus. Mit einer neuen Funktion kannst du jetzt aber dafür sorgen, dass dir bestimmte Dinge eher nicht mehr angezeigt werden.

Einstellungen für sensible Inhalte - so heißt die neue Funktion, die Instagram jetzt eingeführt hat. Damit kannst du bestimmen, wie der Algoryhtmus mit sogenannten sensible Inhalten für dich umgeht - also Content, der zum Beispiel Gewalt oder sexuell anzügliche Inhalte zeigt und dadurch auf einige Nutzer verstörend wirken könnte. Es gibt zwar klare Richtlinien bei Instagram, was gezeigt werden darf und was nicht. Die neue Funktion betrifft aber solche Posts, die von den Richtlinien her noch ok sind, aber für einige Nutzer vielleicht schon zu heftig.

So findest du die Einstellungen für sensible Inhalte

Gehe auf dein Profil - Einstellungen - Konto - Einstellungen für sensible Inhalte. Voreingestellt ist "Einschränken". Wem das nicht reicht, der kann „Noch mehr einschränken“ wählen. Laut Instagram soll es auch möglich sein, sich mehr solcher sensibler Inhalte anzeigen zu lassen - mit der Einstellung "Zulassen".