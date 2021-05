Keine Impfreihenfolge mehr für den Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson. Das haben Bund und Länder beschlossen. Heißt konkret: JEDER ab 18 Jahren darf sich ab sofort damit impfen lassen!

Zwar soll der Imfpstoff von Johnson & Johnson in Deutschland vor allem an ältere Menschen über 60 Jahren gehen, teilte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mit. Denn: Bei dem Impfstoff von Johnson & Johnson ist es genau wie bei dem Mittel von Astrazeneca in sehr seltenen Fällen zu Thrombosen gekommen - vor allem bei Jüngeren. Die Alterempfehlung heißt aber nicht, dass junge Menschen leer ausgehen müssen: Wenn sie das Mittel von Johnson & Johnson ausdrücklich wollen und ein Aufklärungsgespräch mit einem Arzt hatten, können sie auch damit geimpft werden.

Möglich ist das auch, weil sich Arztpraxen für diesen Stoff nicht an die übliche Impfreihenfolge halten müssen. Junge, gesunde Menschen, die eigentlich noch nicht dran wären, müssen also nicht mehr warten. Voraussetzung ist allerdings, dass der Impfstoff überhaupt verfügbar ist. Die Liefermengen von Johnson & Johnson sind im Vergleich zu den anderen Impfstoffen nämlich sehr klein.

Vorteil: Keine zweite Impfung

Der Vorteil von Johnson & Johnson ist: Eine Spritze reicht für den vollen Corona-Schutz aus. Damit gelten für Menschen, die mit dem Mittel geimpft wurden, viele Corona-Auflagen schon bald nicht mehr. Sie dürfen dann zum Beispiel rund um die Uhr raus sich mit Freunden treffen.