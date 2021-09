Dass YouTuber nicht nur YouTube machen, ist klar. Dass ein YouTuber eine eigene Serie auf Netflix bekommt, ist dagegen neu. Worum es in Julien Bams Serie geht, wer da alles so mitwirkt und wie das ankommt, gibt's hier.

Um was geht's in "Life's A Glitch with Julien Bam"?

Julien Bam spielt sich in der Serie selbst. Nach einem Unfall wacht er in einer Parallelwelt auf, in der alles anders ist. Er ist kein gefeierter Influencer mehr, sein bester Freund wurde dagegen ein Rap-Star. Gemeinsam versuchen die beiden, in ihr altes Leben zurückzukommen.

Laut den Machern ist "Life's A Glitch with Julien Bam" eine Abenteuer-Serie mit einem Hauch Science Fiction. Vier Folgen wird's geben. Start ist der 21. Oktober.

Julien Bam und Bruder Shawn Bu arbeiten zusammen

Bams Bruder Shawn Bu ist übrigens der Regisseur der Serie. Und der Typ hat's drauf! Vor ein paar Jahren hat Shawn Bu einen ziemlich krassen und erfolgreichen Star Wars Fan-Film gemacht. "DARTH Maul: Apprentice" heißt der Kurzfilm und hat auf YouTube knapp 30 Millionen Views!

Klar, haben wir in der Vergangenheit bei einigen Projekten zusammengearbeitet, aber eine Serie mit Netflix ist natürlich nochmal krasser.

Die Musik zu der neuen Serie kommt von Vincent Lee, der schon bei vielen Projekten der Brüder am Start war.

Wie reagieren die Leute auf den Trailer?

Als Julien Bam 2019 als Synchronstimme von "Sonic" für den Kinofilm gecastet wurde, gab es einen ziemlich heftigen Shitstorm. In einem aktuellen Reaction-Video meint Julien jetzt dazu, dass er generell das Gefühl habe, dass die Leute gegenüber YouTubern erst einmal negativ eingestellt sind.

Unter dem Netflix-Trailer haben bereits viele YouTuber-Kollegen und Kolleginen kommentiert, die sich für Julien Bam freuen. Und auch sonst sind vor allem seine Fans richtig heiß auf die Serie.

Trailer-Reaction von Julien Bam und Shawn Bu

Julien Bam und Shawn Bu haben auf dem Kanal "Jucktmichnicht" bereits auf den Trailer reagiert und unter anderem verraten, welchen Titel die Serie fast bekommen hätte: