Justin und Hailey Bieber: So hart war das erste Ehejahr

Justin und Hailey Bieber haben im September 2019 geheiratet. Doch im ersten Jahr hätten sie sich fast wieder getrennt...

Der Grund: Justins psychische Probleme. Das erzählten die beiden jetzt in dem Podcast "In Good Faith with Chelsea & Judah Smith". Hailey erinnere sich, wie sie ihre Mutter einige Male weinend hintereinander angerufen habe und gesagt habe:

Ich kann das nicht mehr, wenn das für immer so bleibt!

"So ein Mensch bin ich nicht"

Ihre Mutter beruhigte sie am Telefon und sagte, dass er gesund wird. Diese Zeit plagte Hailey sehr. Doch eine Trennung kam für sie nicht infrage, wie sie weiter im Podcast erzählte. Sie hatte eine Entscheidung getroffen und es wäre nicht an der Zeit gewesen, ihn aufzugeben und ihm das anzutun.

"Ich bin so dankbar, dass du es nicht gemacht hast!", sagt Justin daraufhin zu Hailey. Seine Frau habe ihm durch diese schwere Zeit sehr geholfen, weil sie immer da war.

Hier bekommst du Hilfe: Falls es dir gerade psychisch nicht gut geht, kann professionelle Hilfe wichtig sein. Bei diesen Angeboten kannst du dich anonym und kostenfrei melden: - Telefonseelsorge: 0800-1110111 oder 0800-1110222 (oder auch über den Chat unter www.telefonseelsorge.de) - Kinder- und Jugendtelefon „Nummer gegen Kummer“: 116111 (www.nummergegenkummer.de) Rufe bei akuter (Suizid)Gefahr direkt die 112 oder wende dich an die Notfall-Aufnahme einer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Außerdem erreichst du rund um die Uhr den psychiatrischen Bereitschaftsdienst unter der 116 117.

