Kfz-Versicherung: So kannst du jetzt sparen

Noch bis Ende November kannst du deine bisherige Kfz-Versicherung easy kündigen und zu einer anderen wechseln. Wieso sich das lohnen kann und was du beachten musst, checkst du hier.

Oft bleibt man aus Bequemlichkeit bei der gleichen Kfz-Versicherung, weil es eben chilliger ist, sich nicht um eine neue Versicherung zu kümmern. Du könntest aber echt Kohle sparen, wenn du deine Versicherung auch mal wechselst, sagen Expert*innen. Denn: Bestandskund*innen, also Menschen, die schon länger die gleiche Kfz-Versicherung haben, bekommen öfter mal eine Beitragserhöhung. Um Neukund*innen hingegen wird aktuell in der Branche geworben. Auch deshalb sinken die Preise.

Zwischen verschiedenen Anbietern sind mehrere hundert Euro möglich zum Sparen.

Nach Berechnungen eines Vergleichsportals sparen Personen, die jetzt wechseln, im Schnitt 27 Prozent ihrer bisherigen Prämie. Besonders dieses Jahr könnten die Beiträge günstiger sein, weil durch Corona-Maßnahmen weniger Unfälle passiert sind - und das zeigt sich direkt in den Preisen.

Weil die meisten Kfz-Versicherungen bis zum Jahreswechsel laufen, ist im Normalfall der 30. November der Stichtag für die Kündigung, weil du dann mit einem Vorlauf von vier Wochen ordentlich kündigen kannst. Bis zum 30. November ist es also für dich vergleichsweise easy, deine Kfz-Versicherung zu wechseln. Bis zu diesem Tag sollte deine Kündigung auch spätestens bei deiner Versicherung eingegangen sein. Achtung: Bei einer Beitragserhöhung hast du ein Sonderkündigungsrecht. Dann hast du eine Kündigungsfrist von 4 Wochen, nachdem du von der Erhöhung erfahren hast. Wie das mit dem Kündigen läuft, checkst du weiter unten.

Kfz-Versicherung: Worauf muss ich achten?

Es ergibt Sinn, sich seine Kfz-Versicherung noch mal genauer anzuschauen und dann mit anderen zu vergleichen. Dabei kannst du dir ein paar Dinge genauer anschauen:

Überdenken könntest du zum Beispiel sowas wie eine Werkstattbindung. Dabei erklärst du dich dann dazu bereit, dein Auto bei einem Schaden von einer Partnerwerkstatt deines Versicherers reparieren zu lassen. Dadurch wird dann im Gegenzug deine Versicherung günstiger, sagt Alexander Machowetz vom ADAC. Schau dabei am besten auch darauf, dass ein Hol- und Bringservice für das Auto angeboten wird und du ein kostenloses Ersatzfahrzeug gestellt bekommst.

Bei Verträgen mit Werkstattbindung lassen sich bis zu 20 Prozent sparen.

Neben dem Preis solltest du außerdem die Leistungen vergleichen: "Autofahrer sollten auf hohe Deckungssummen in der Haftpflichtversicherung achten. Gut ist ein Versicherungsschutz von 100 Millionen Euro für Sachschäden und 15 Millionen Euro je geschädigter Person", so Alexander Machowetz. Achte auch darauf, dass "Grobe Fahrlässigkeit" mitversichert ist. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn du über eine rote Ampel fährst und einen Unfall verursachst.

Außerdem kannst du auch mal checken, ob sich deine Kilometerleistung im letzten Jahr verringert hat. Vielleicht fährst du aufgrund von Homeoffice oder Ähnlichem weniger. Auch das macht deine Versicherung günstiger.

Manche Vergleichsportale bieten an, dass du bis zum 30. November bei ihnen eine neue Versicherung abschließen kannst und sie deine alte bis zum 31. Dezember für dich kündigen. Die neue Kfz-Versicherung soll dann direkt ab dem 1. Januar 2021 gelten.

Bei Vergleichsportalen solltest du bedenken, "dass das eher Vermittlerportale sind, wo die im Internet umsonst ihre Dienste anbieten. Und da muss man sich im Klaren darüber sein, dass diese Vermittlerportale nur Tarife anzeigen und vermitteln, von denen sie auch eine Provision erhalten. Das heißt, sie haben nicht die ganz große Auswahl wie bspw. der jährliche Test in der Stiftung Warentest", sagt Philipp von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz.

Du kannst aber natürlich auch selbst vergleichen, eine neue Versicherung abschließen und dann selbst bei deiner alten Kfz-Versicherung kündigen. Der ADAC empfiehlt, erst zu kündigen, wenn der neue Vertrag safe ist, weil Versicherer in der Teil- und Vollkasko Verträge auch ablehnen dürfen.

Die meisten Versicherer akzeptieren die Kündigung über das Online-Kundenportal oder per E-Mail. Das musst du in deinen Versicherungsbedingungen abchecken. Darin steht, ob die Kündigung in "Schriftform" (unterschriebenes Schriftstück per Post/Fax) oder in "Textform" (E-Mail) erfolgen muss. In deine Kündigung auf jeden Fall mit rein müssen: Name + Anschrift, Datum + Ort, Versicherungsscheinnummer + Amtliches Kennzeichen, dein Anliegen (also, dass du die Versicherung kündigst) + deine Unterschrift. Bitte außerdem am besten um eine schriftliche Bestätigung der Kündigung.

