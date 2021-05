Die Corona-Krise hat schlimme Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche. Die, die wenig Geld haben, trifft es noch härter. Jetzt wurden Urlaubsgutscheine vorgeschlagen. Kann das helfen?

Die Zahlen, die heute vorgestellt wurden, sind nicht schön: Jedes fünfte Kind wächst in Armut auf, fast die Hälfte der jungen Menschen hat Angst vor der Zukunft und jede dritte Familie hat Geldsorgen. Das sind Ergebnisse aus einer Analyse der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe.

Gerade in der Corona-Krise zeige sich, wie unterschiedlich und auch schwierig Kinder und Jugendliche in Deutschland aufwachsen. In ärmeren Familien gehe Homeschooling nur schwer, es fehle an Computern, Tablets - und auch wichtig: es fehle der Platz zum Lernen zu Hause. Eltern könnten weniger helfen, weil sie in Berufen arbeiteten, in denen Homeoffice nicht funktioniert.

Wie man Familien nach der Corona-Krise helfen könnte

Die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft, Karin Böllert, fasste die Lage bei der Vorstellung ihrer Analyse mit dem Namen "Kinder- und Jugendhilfe-Monitor 2021" so zusammen: Deutschland habe "ein massive Problem, Kindern und Jugendlichen gleiche Startchancen zu bieten".

Und was kann man dagegen tun? Böllert forderte unter anderem diese zwei Dinge: Sonderurlaub für alle Familien und zusätzlich Urlaubsgutscheine für Familien mit wenig Geld.