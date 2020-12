Wie geht korrektes Gendern? Was gibt es für Gender-Möglichkeiten? Und brauchen wir das überhaupt? Oder ist gendern eigentlich mega unnötig? Pia vom funk-Kanal psychologeek hat sich schlau gemacht.

Gendern - die einen feiern es total, andere verdrehen nur die Augen und wieder andere haten bei dem Thema total. Pia vom funk-Kanal "psychologeek" hat sich für das Gendern entschieden. Aber muss das sein und wie gendere ich richtig? Die Antworten bekommst du oben im Video.

Wie gendere ich richtig?

Es geht erstmal um die ganz grundsätzliche Frage: Was ist Gendern? Dann klären wir mal ganz ausführlich die verschiedenen Gender-Möglichkeiten und dann schauen wir uns an, was für uns gegen das Gendern spricht.

Wenn Stars zum Tindern kommen... Gib dir unsere DASDING Interviews