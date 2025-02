Von Wirtschaft und Klima bis hin zu Migration und Sicherheit - Kreuzverhör stellt die aktuell wichtigsten Fragen von uns jungen Menschen. Produziert von funk gemeinsam mit den jungen Wellen der ARD.

Welche Pläne haben die Parteien des Bundestags für die Klimapolitik? Wie wird das Leben wieder bezahlbar? Wie gehen wir zukünftig mit der Migration um und was bedeuten Kriege wie der in der Ukraine für uns in Deutschland? Kreuzverhör fragt bei den bedeutenden Politiker*innen der großen Parteien in Deutschland kurz vor der Bundestagswahl 2025 nach.

Unsere Hosts vom Kreuzverhör zur Bundestagswahl 2025

Jeweils im Duo konfrontieren Mirko Drotschmann (Mr. Wissen2Go ), Victoria Reichelt, Jan Schipmann und Lennart Glaser (DIE DA OBEN! ) sowie Max Osenstätter, Helene Reiner (News WG ) und Samira El Hattab die Politiker*innen auch mit euren Fragen, die funk über Instagram gesammelt hat.

Im Kreuzverhör sind:



Christian Lindner (Parteivorsitzender, FDP)

Bernd Baumann (erster parlamentarischer Geschäftsführer, AfD)

Jens Spahn (stellvertretender Fraktionsvorsitzender, CDU)

Robert Habeck (Bundeswirtschaftsminister, Bündnis 90/Die Grünen)

Sahra Wagenknecht (Parteivorsitzende, BSW)

Dorothee Bär (stellvertretende Fraktionsvorsitzende, CSU)

Jan van Aken (Parteivorsitzender, Die Linke)

Lars Klingbeil (Bundesvorsitzender, SPD)

Zu hohe Mieten, Klimakrise und fehlende Sicherheit - viele junge Menschen in Deutschland machen sich Sorgen um die Zukunft! Zurecht? Wie plant die FDP aktiv die Situation junger Leute zu verbessern?