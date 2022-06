Nina Chuba - Tiere imitieren und aus der Wohnung fliegen

Spätestens seit Nina Chuba auf Deutsch flowt, sollte sie jeder auf dem Schirm haben! Habt ihr nicht? Leute, echt jetzt? Dann wird's Zeit. Eine krasse Stimme, die locker über nice Beats schwebt und ein gutes Gefühl hinterlässt. Tipp zum Reinkommen: Gebt euch ihren Sommertrack "Femminello". Und dieses Interview!

"Letzte Runde mit…" ist das neue Interview-Format bei DASDING. Besucher*innen bekommen von unserem Host Lukas ein Getränk angeboten. Ist das Getränk leer, ist das Interview vorbei. Simpel - aber unterhaltsam! Und natürlich immer mit dem Risiko, dass einer der Gäste direkt ext und geht.

So krass war Nina Chuba beim DASDING Festival

Nina Chuba spricht darüber, warum sie lieber auf kleinen Bühnen spielt oder warum sie gerne in WGs wohnt. Mit ihrer Crew macht sie Tierstimmen nach und erklärt, was es mit ihrem eigenen Slang auf sich hat. Eine kleine Unterrichtseinheit für alle, die gerne wie Nina Chuba sprechen möchten. Cappuccino-Kommentare kommen zurecht in 3,2,1…

