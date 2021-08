Die Sängerin Lizzo steht für "Body Positivity" wie kaum jemand in dieser Branche - gerade, weil ihr Körper nicht der gesellschaftlichen Norm entspricht. Immer wieder pusht und supportet sie Schwarze mehrgewichtige Frauen, auch mit ihrem neuen Song. Dafür bekommt sie wieder einmal genau diesen Hass zu spüren.

In ihrem neuen Song singt Lizzo zusammen mit Cardi B über Mobbing und Hass, den sie sich seit der Schule geben muss und singt jetzt selbstbewusst von ihrer Coolness und dass ihr Körper ein Vorbild sei:

They hated on me since school, yeah

I never thought I was cool, yeah

Now me and Cardi, we cool, yeah

[...] I am body goals, yeah

This shit from my soul, yeah

Black people made rock and roll, yeah

Wenn du denkst, ich sei billig, wenn mein Hintern raushängt, dann warte bis zum Sommer, wenn sie mich aus dem Haus lassen.

Weiter richtet sich die Grammy-Gewinnerin an ihre Hater und fragt: "Why you spendin' all your time tryna break a woman down?" ("Warum verbringt ihr all eure Zeit damit, eine Frau kaputtzumachen?").

Daraufhin durfte sie sich Kommentare mit speienden Emojis reinziehen. Oder auch beleidigende Kommentare bezüglich ihres Gewichts. Manche nannten sie "Mammy", was in den USA ein abwertender Begriff für das Stereotyp eines Schwarzen Kindermädchens ist.

Auf ihrem Instagram-Account sprach Lizzo in einem Live-Video nach der Veröffentlichung des Musikvideos über die "rassistischen" und "fettphobischen" Aussagen, die sie daraufhin vor allem auch per Direktnachricht erhalten habe - und brach in Tränen aus. "Meistens ist es mir egal, aber ich glaube, wenn ich viel arbeite, sinkt meine Toleranz, meine Geduld geht zurück, ich werde sensibler, und dann trifft mich so etwas", sagte Lizzo in ihrem Insta-Live. Es ginge den Leuten nicht mal darum, sie oder die Musik zu kritisieren, sondern nur darum, sie zu beleidigen, "weil ich aussehe, wie ich aussehe".

this broke my heart y'all need to leave Lizzo alone she literally doesn't do sht to anyone wtf https://t.co/oo7k8449LL

Rapperin Cardi B, mit der sie den Song releast hatte, unterstütze Lizzo daraufhin auf Twitter:

Wenn du für dich selbst einstehst, behaupten sie, du seist problematisch und sensibel. Wenn du das nicht tust, nehmen sie dich auseinander, bis du so weinst. Egal, ob du dünn, dick oder aus Plastik bist, sie werden immer versuchen, ihre Unsicherheiten auf dich zu übertragen.

In einem anderen Tweet schreibt Cardi B: ""Rumors" läuft großartig. Hört auf zu sagen, dass der Song floppt, um die Gefühle einer Frau mit Mobbing abzutun oder so zu tun, als ob sie Mitleid bräuchte. Der Song ist in den Top 10 auf allen Plattformen. Body Shaming und sie "Mammy" zu nennen, ist gemein und mega rassistisch."

Rumors is doing great. Stop trying to say the song is flopping to dismiss a woman emotions on bullying or acting like they need sympathy. The song is top 10 on all platforms. Body shaming and callin her mammy is mean & racist as fuck. https://t.co/Dr2t06mjEs

Auch von anderen bekam sie krasse Unterstützung auf Twitter. Von Missy Elliott gab es einen Strauß Blumen nach Hause geliefert, den Lizzo in ihrer Instagram-Story zeigte.