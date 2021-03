Raus aus dem Lockdown - das wollen wir alle. Die Frage ist nur eben: Wie? Neben der Diskussion um Schnelltests, Impfstrategien und AHA-Regeln gibt es jetzt ein neues Gesprächsthema: die „luca“-App. Ist das die Lösung?

Das System „luca“ zur Nachverfolgung von Kontakten wird gerade recht prominent von Rapper Smudo von den Fantastischen Vier beworben. Denn dahinter steckt nicht nur ein Berliner Startup, sondern auch eine Gruppe Kulturschaffender, unter anderem eben die „Fanta4“.

Nachdem Smudo und weitere Talkshowgäste in der Sendung „Anne Will“ am Sonntag darüber gesprochen haben, soll es sogar so einen Ansturm auf die Seite gegeben haben, dass sie kurze Zeit nicht erreichbar war. Aber worum geht's eigentlich?

So funktioniert „luca“

„Kontaktnachverfolgungs-System“ oder „App“ - in Berichten tauchen verschiedene Begriffe auf. Auf der Webseite des Unternehmens wird das so erklärt:

luca ist eigentlich nicht nur die App. luca ist nicht nur Kontaktdatenerfassung. luca ist ein komplettes System, das sowohl Nutzer:innen als auch Betreiber, Veranstalter und auch Gesundheitsämter unterstützt. Beschreibung der Entwickler

Das Prinzip funktioniert quasi über „Check-ins“. Nach dem Download der App trägt man zuerst seine persönlichen Daten ein, die dann verschlüsselt hinterlegt werden.

Wenn man sich mit Freund*innen oder der Familie trifft, wenn man zur Arbeit geht oder auch wenn man wieder ins Kino, Restaurant oder zu Veranstaltungen kann, soll man über das Scannen von QR-Codes "einchecken".

Wie sicher sind Corona-Schnelltests?

Wird eine Person positiv getestet, kann sie die sogenannte "Historie" für das zuständige Gesundheitsamt freigeben. Das soll Zeit sparen und entlasten. Die „Zettelwirtschaft“, die es letztes Jahr in Restaurants und Co. gab und bei der die Daten per Hand ausgewertet werden mussten, würde dann nämlich wegfallen.

Ziel sei es außerdem, Infektionsherde gezielter benennen zu können. Oder wie Rapper Smudo es in der Talkshow „Anne Will" formuliert hat:

Da muss nicht die ganze Stadt in den Lockdown gehen. Rapper Smudo

Dabei werden zwar persönliche Daten hinterlegt (zum Beispiel eine verifizierte Telefonnummer, eine Besuchhistorie und ein Kontakttagebuch). Die Daten sollen aber laut den Machern zweifach verschlüsselt sein und nur weitergegeben werden, wenn sie aktiv freigegeben werden.

Außerdem wird erklärt, dass weder Veranstalter noch Betreiber von Restaurants und Co. die Daten auslesen können, sondern nur das Gesundheitsamt selbst. Nach spätestens vier Wochen sollen alle Check-ins gelöscht werden.

Luca wird von den Machern selbst als Zusatz zur Corona Warn-App gesehen, nicht als Ersatz - alleine schon deshalb, weil sie ganz unterschiedlich funktionieren. Außerdem soll es für Menschen ohne Smartphone Alternativen geben, zum Beispiel in Form eines Schlüsselanhängers oder über Kontaktformulare, die verschlüsselt werden.

Gibt es Kritik an der „luca“- App oder aktuell noch Probleme?

Klingt alles erst mal gut und tatsächlich wird „luca“ seit ein paar Wochen in manchen Gebieten in Zusammenarbeit mit den Gesundheitsämtern vor Ort eingesetzt - zum Beispiel auf Sylt. Flächendeckend verbreitet ist „luca“ im Moment aber noch nicht, denn: Es handelt sich hierbei nicht um eine offizielle Corona-App, die von Behörden entwickelt wurde. Im Moment ziehen auch noch gar nicht alle Gesundheitsämter mit.

Und wenn man sich die Online-Reaktionen so anschaut, scheinen einige auch an einer schnellen Lösung dafür zu zweifeln:

Vielleicht brauchen wir einfach eine Faxschnittstelle für #lucaapp, damit unsere Gesundheitsämter damit arbeiten können? Oder was meint @jensspahn? #COVID19 Tim Holthaus - TIMeING 🌍, Twitter, 2.3.2021, 12:48 Uhr

Es gibt online aber auch noch andere kritische Nachfragen, wie zum Beispiel nach der Finanzierung der App…

Frage an @_lucaApp : Wie finanziert ihr euch? Bei anderen kostenlosen Apps wird mit Daten bezahlt. Wer zahlt hier? Anne Roth, Twitter, 1.3.2021, 18:46 Uhr

Es wird kritisiert, dass es bereits verschiedene solcher App-Angebote gebe, zum Beispiel „darfichrein“ oder „vida“. Zu viele Apps wären aber eher hinderlich und könnten die Akzeptanz von „Nachverfolgungs-Tools“ in der Bevölkerung beeinflussen.

Und vielen geht es auch um den Datenschutz:

@pure_honestea @dpa_live @dpa @Echo_Online Haha, witzig. Wo sind denn auf einmal die ganzen Leute, die Bedenken bezüglich des Datenschutzes haben? Mimi M.A., Twitter, 2.3.2021, 12:15 Uhr

Schließlich war eines der Argumente, warum es so eine Option nicht auch in der offiziellen Corona Warn-App gibt, dass so eine App immer „freiwillig“ und „datensparsam“ sein müsse.

Auf die meisten dieser Punkte haben inzwischen aber sowohl die Entwickler, als auch Datenschutzexpert*innen reagiert.

Luca-App: Wie sieht’s aus mit Datenschutz?

Rapper Smudo hat außerdem im SWR-Interview Vergleiche zur Kontaktdatenerfassung der letzten Monate gezogen. Bisher sei das so gewesen, dass man seine Daten auf Zettel geschrieben habe - was nicht sehr „datenschutzmäßig“ gewesen sei.

Auch Datenschutzexpert*innen zeigen sich bisher entspannt und bestätigen: Zettel seien theoretisch tatsächlich weniger „sicher“ als die verschlüsselten Daten.

Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg, Stefan Brink, hat sich dazu in einer Pressemitteilung so geäußert:

Wir haben die App technisch und rechtlich geprüft. Die App erfüllt unsere hohen Datenschutz-Standards. Die Dokumentation der erfolgten Kontakte wird auf technisch höchstem Stand verschlüsselt und es liegt allein in der Hand des luca-Nutzers, ob, wann und mit wem er diese sensiblen Daten teilen möchte. Stefan Brink, Landesbeauftragter für Datenschutz Baden-Württemberg

Lockdown: Was wird beim nächsten Bund-Länder-Treffen beschlossen - und welche Rolle spielen neue Angebote wie die „luca“-App dabei?

Heißt das, eine App wie diese könnte sogar ein Schritt Richtung Lockdown-Ende sein? Es wurde zwar immer wieder darüber berichtet, dass solche Apps auch Thema bei der nächsten Bund-Länder-Besprechung sein könnten. Bestätigte Informationen gibt es dazu bisher aber nicht.

Stattdessen deutet eine erste Beschlussvorlage eher auf eine Verlängerung des Lockdowns hin. Trotzdem wird nach Möglichkeiten gesucht, wie man Geschäfte, Restaurants und Co. wieder öffnen kann. Und laut Kanzleramtsminister Helge Braun spielen da tatsächlich auch digitale Möglichkeiten eine Rolle.

