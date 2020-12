Bundesverdienstkreuz, meistgeklicktes Video des Jahres, im Bundestag zitiert von Angela Merkel herself – Mai Thi Nguyen-Kim vom Youtube-Kanal „maiLab“ hat in diesem Jahr richtig krass abgeräumt. Wie das für sie war, checkst du hier.

Bei der aktuellen Folge von „Brust raus“ kürt Host Walerija nicht wie in anderen Folgen die „woman of the week“, sondern dieses Mal die „woman of the YEAR“. Konfettiiiiiii für Mai vom Youtube-Kanal maiLab. Die hat nämlich in diesem Jahr richtig krass abgeliefert. Was da so genau abging und noch mehr Facts über Mai, erzählt Walerija weiter unten im Video.

maiLab: "Corona geht gerade erst los" (April 2020)

„Ich bin fast vom Stuhl gefallen“

Mais Corona-Video vom April ist in Deutschland das meistgeklickte Video 2020. Und als wäre das nicht schon übertrieben krass, wird sie Ende Oktober auch noch von Angela Merkel im Bundestag zitiert. „Das war wahrscheinlich der verrückteste Moment dieses Jahr für mich“, sagt Mai bei „Brust raus“.

Für ihre Berichterstattung über Corona wurde sie jetzt auch noch vom Medium-Magazin zur Journalistin des Jahres gekürt. Extrem viel Aufmerksamkeit für Mai dieses Jahr:

Es wär‘ natürlich besser, wenn es keine globale Krise bräuchte, damit Wissenschaft so eine Aufmerksamkeit bekommt, aber da wir jetzt nun mal in der Krise sind, sind wir sehr froh und dankbar, dass wir diese Aufmerksamkeit haben. Mai Thi Nguyen-Kim, maiLab

Die Aufmerksamkeit, die die Wissenschaft durch Mai bekommt, habe viele inspiriert, sich mehr mit Naturwissenschaften zu beschäftigen, meint Mai:

Manche erzählen mir sogar, dass ich sie zu einem Chemie-Studium motiviert hätte. Da krieg ich fast schon wieder Muffensausen, weil ich denk: „Oh Gott, hoffentlich bereut dieser arme Mensch das nicht bald“. Mai Thi Nguyen-Kim, maiLab

