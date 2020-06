Es ist ein viel diskutiertes Thema in der Corona-Krise: Sollten die Schulen und Kitas weiterhin geschlossen bleiben oder nicht? Was die Wissenschaft dazu sagt und was die Berichterstattung der Bildzeitung zur Drostenstudie damit zu tun hat, erklärt Mailab in ihrem neuen Video.

In ihrem neuen Video, spricht Mailab über Kita- und Schulöffnungen und ob diese aus wissenschaftlicher Sicht sinnvoll seien oder vielleicht doch zu gefährlich. Dabei wird schnell klar: Eine klare, wissenschaftliche Antwort gäbe es darauf momentan noch nicht. Song-Tindern mit Mai von maiLab – Corona, Babykurse und liebe Grüße an Bill Gates Mailab: Sollten Kitas und Schulen wieder öffnen? Auf die Frage danach, ob die Kitas und Schulen so schnell wie möglich wieder öffnen sollten, könne Mailab beide Hauptargumente erstmal nachvollziehen: Die einen sagen: Die Schließungen führen zu großen Kollateralschäden. Nur ein paar Beispiele: Die Bildung falle aus, soziale Unterschiede verschärften sich, Kinder würden eventuell vernachlässigt oder würden Opfer häuslicher Gewalt. Die anderen sagen: Öffnungen seien zu riskant. Die Kinder könnten sich gegenseitig anstecken - und ihre Erzieher, Eltern und Großeltern gleich mit. Da bin ich nur froh, keine Politikerin zu sein, die das jetzt entscheiden muss. Wenn ich das persönlich verantworten müsste, würde ich mir in die Hose machen. Mehrmals. Mailab Um die Frage nach der Gefahr der Ansteckung von Kindern zu klären, hat Mai geschaut, wie sich die drei wesentlichen Fragen dazu beantworten lassen: Sind Kinder seltener gefährdet, schwer an Corona zu erkranken? Stecken sich Kinder seltener an? Sind Kinder weniger ansteckend? Sind Kinder seltener gefährdet? Diese Frage ließe sich aufgrund der aktuellen Datenlage relativ einfach mit "Ja" beantworten. Stecken sich Kinder seltener an und sind sie weniger ansteckend? Diese Fragen wiederum seien mit der momentanen wissenschaftlichen Datenlage nicht eindeutig zu beantworten. Es gäbe wissenschaftliche Studien dazu, die aber alle nicht ganz aussagekräftig seien, da sie Daten erheben aus der Zeit, als Schulen und Kitas schon geschlossen waren. Und dann gibt es noch die Studie von Christian Drosten und seinem Team - die Studie, die letzte Woche in der Bildzeitung zum großen Thema wurde. MaiLab macht den Virologen-Check. Wie gut erklären sie uns Corona? Die Drosten-Studie und die Bildzeitung In der Studie von Drosten wurde sich gefragt: Wie hoch ist die Viruslast bei Kindern? Dazu merkt Mai zusätzlich an, dass die Viruslast nur ein indirekter Hinweis auf die Infektiösität von Kindern sei. Drosten und sein Team fanden in ihrer Studie keinen Hinweis darauf, dass Kinder eine geringere Viruslast hätten, als Erwachsene. Ihr Fazit: Kinder KÖNNTEN genau so infektiös sein, wie Erwachsene. Mailab wollte sich diese Studie eigentlich gar nicht so genau anschauen. Doch dann blieb ihr keine Wahl. Weil, dank der Bild, die Prinzipien wissenschaftlicher Arbeiten gerade katastrophal missverstanden werden. Mailab Mailab sagt, es gäbe inhaltliche Kritik von anderen Wissenschaftlern, Statistikern und Mathematikern, die die statistischen Methoden der Studie kritisieren - soweit hat die Bildzeitung recht. Allerdings ist ihr etwas ganz Essentielles wichtig: „Streit*“ ist die Essenz von Wissenschaft. Wissenschaft funktioniert nur durch fortlaufende, kritische Überprüfung und Auseinandersetzung. „Streit*“ ist kein Drama, das ist wissenschaftliches Tagesgeschäft. Mailab *wissenschaftliche, sachliche Auseinandersetzung. Dass die Bild eine sachliche, wissenschaftliche Auseinandersetzung als „Bashing“ darstellt, zeuge für sie im besten Fall davon, dass da jemand gar keine Ahnung von Wissenschaft hat - und im schlechtesten Fall, sei das eine böse Inszenierung. Denn solche Artikel erschüttern das Grundvertrauen in die Wissenschaft. Und das, obwohl diese „Streits“ genau das Gegenteil bewirken. Sie stellen die Verlässlichkeit von wissenschaftlichen Studien sicher. Mailab Letzten Endes sei die Drosten-Studie auch nur „ein Puzzleteil“ in der ganzen Kita- und Schulfrage. Es fehle bisher an Belegen, dass Schulen- und Kitaschließungen eine Schlüsselmaßnahme zur Kontrolle der Epidemie seien, die man nicht auch durch andere Maßnahmen ersetzen könne. In Anbetracht der großen Kollateralschäden dieser Schließungen sei es nachvollziehbar, wenn man sagt: Die Schul- und Kitaschließungen sind nicht die effizientesten Bremser dieser Epidemie.