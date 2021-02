In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind am 14.3. Landtagswahlen. Der Landtag entscheidet zum Beispiel über Schul-Themen, Corona-Regeln vor deiner Haustür oder Internetausbau. DASDING checkt für dich, was bei der Landtagswahl passiert, ob an “ich wähle aus Protest nicht” was dran ist und deine Themen in die Politik kommen. mehr...