auf Whatsapp teilen

auf Facebook teilen

auf Twitter teilen

auf Telegram teilen

auf Facebook Messenger teilen

auf Link kopieren teilen

Vor fast genau einem Jahr gab’s den ersten Corona-Fall in Deutschland. Mit so einem Ausmaß hatte zu dem Zeitpunkt kaum jemand gerechnet. Rund ein Jahr später gibt’s einen Impfstoff und alle hoffen, dass bald wieder „Normalität“ herrscht. Wie lange das noch dauern kann und warum „nach der Pandemie“ wahrscheinlich nicht bedeutet, dass das Virus ausgerottet ist, erklärt maiLab in ihrem neuen Video.