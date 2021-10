Stuttgarter findet Kreditkarte von DIESEM Hollywood-Star!

Er ist gerade auf Sizilien und dreht einen neuen Blockbuster - dabei verlor er seine Kreditkarte. Doch ein Mann aus Stuttgart meldete sich bei der Polizei.

Der Mann gab die Kreditkarte - mit dem Name Harrison Ford - bei der Polizei in der Stadt Mondello in der Nähe von Palermo ab. Die Polizei konnte den Schauspieler ausfindig machen und ihm die Karte zurückgeben.

Kreditkarte von Harrison Ford gefunden

Ob der Hollywood-Star schon gemerkt hatte, dass sie fehlt, ist unklar. Aber: Er sei überrascht und erleichtert gewesen, teilte die Polizei nach der Übergabe mit. Und für den ehrlichen Finder gab es noch ein unbezahlbares Selfie mit dem Schauspieler:

Kreditkarte gefunden - Kreditkarte bei der Polizei abgegeben. Eigentlich was ganz normales, aber bei einem...Posted by Simon Milewski on Saturday, October 23, 2021

Dreht Harrison Ford gerade Indiana Jones?

Laut Polizei ist Ford gerade für Dreharbeiten auf Sizilien. Das italienische Fernsehen berichtet, dass er am neuen Indiana-Jones-Film arbeitet.

Das mit der Kreditkarte ist übrigens schon am Donnerstag passiert - wurde aber erst jetzt bekannt.